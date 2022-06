Olympijská šampiónka z Ria de Janeiro: Moje telo je zdevastované! Končím

Tenistka Monica Puigová v pondelok oznámila koniec svojej aktívnej kariéry vo veku 28 rokov, donútili ju k tomu dlhoročné zdravotné problémy.

Olympijská víťazka v ženskej dvojhre na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro je dodnes jedinou športovkyňou z Portorika, ktorá získala medailu na olympiáde. Na konte má jeden titul na turnaji WTA a celkovo 303 víťazných zápasov.

"Po troch náročných rokoch bojovania so zraneniami a štyroch operáciách má moje telo dosť. Nie je to jednoduché rozhodnutie, lebo takto som skončiť nechcela. Život má však niekedy iné plány a my musíme nájsť nové možnosti," napísala Puigová na svojich sociálnych sieťach. Doplnila, že po hráčskej kariére sa chce venovať mladým začínajúcim tenistom ako konzultantka.

Puigová odohrala súťažný duel naposledy na tohtoročnom turnaji WTA v Madride proti Danielle Collinsovej, ten predošlý bol ešte na Roland Garros v októbri 2020. V decembri 2019 absolvovala operáciu pravého lakťa, vlani podstúpila v poradí druhý chirurgický zákrok na pravom ramene a musela vynechať OH v Tokiu. Počas kariéry bola najvyššie na 27. mieste svetového rebríčka a na odmenách zarobila spolu viac ako 3,3 milióna eur.

"Tenis bol za ostatných 28 rokov stálou súčasťou môjho života. Dal mi niektoré z mojich najvzrušujúcejších a najpamätnejších zážitkov, aké som si mohla želať. Niekedy však aj dobré veci skončia," priznala Puigová, ktorá triumfovala na OH 2016 ako prvá nenasadená hráčka od návratu tenisu do programu hier v roku 1988. Na ceste za olympijským zlatom vyradila aj Češku Petru Kvitovú, Španielku Garbine Muguruzaovú a vo finále Nemku Angelique Kerberovú.