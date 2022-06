Nathan zo Survivor ide do boja v MMA: Prekonal maláriu, s rasizmom sa stretáva bežne! Som pripravený na sto percent

Nathana Dzabu čaká v septembri zápas v MMA proti Adamovi Raiterovi. Obaja sa už predtým stretli v rámci tvrdých súbojov na ostrove v Dominikánskej republike v šou Survivor.

Po ich poslednom súboji musel byť dokonca Adam prevezený do nemocnice, keďže po údere do hlavy na ostrove odpadol. „Bol som vyčerpaný a hladný, stačilo málo a padol som. Samozrejme, že mu to chcem vrátiť, nie je to odplata, ale teším sa na boj tentoraz v plnej sile oproti tomu, ako sme boli vyhladovaní na ostrove,“ konštatoval Nathan.

Nathan je bývalý futbalista, ktorý okúsil okrem druhej českej ligy aj najvyššiu súťaž v Kamerune. „V Čechách mi skončil kontrakt. Kamerun je kúsok od Konga, kde žije moja rodina, takže som chcel aj navštíviť babku a bratrancov. Futbalisti sú tam úžasní, ak by boli po finančnej stránke na tom lepšie, tak by mohli dosiahnuť veľké veci. Majú neskutočný fyzický fond, žijú celý deň pohybom. V tom svete si ľudia vážia iné veci ako my, človek tam zbadá, čo reálne potrebuješ mať do života a čo je naopak zbytočné,“ prezradil sympatický športovec, ktorý narážal na dnešnú dobu spojenú so sociálnymi sieťami a neustálym pozeraním do smartfónov.

„V Afrike som dostal maláriu, opakovane. Bol som unavený, spavý, sem tam som mal teplotu. Po mesiaci som si povedal, že niečo nie je v poriadku. U doktora mi povedali, že mám maláriu. Dostal som lieky, z ktorých som mal halucinácie. Bolo to zaujímavé.“ Po návrate do Európy sa dostal do šou Love Island a Survivor. Teraz ho čaká súboj v MMA, na ktorom sa dohodol s promotérom a spolumajiteľom Oktagon MMA Ondrejom Novotným. „Ondro ma kontaktoval, či do toho nepôjdem, chcel som ísť najprv box, ale povedal, že MMA. Rozmýšľal som nad tým chvíľu, ale povedal som si, že to bude pre mňa dobrá výzva. Pobijem sa s tým.“

Nathan prezradil aj to, že od malička mal problém s rasizmom, ktorý u nás v menšej miere pretrváva dodnes. „Je to tu stále a bude to tu stále. Ľudia si všímajú, že som iný, sú akoby prekvapení. Neskôr keď ti dajú možnosť ťa spoznať, tak to začnú vnímať inak. Keď ideš napríklad po ulici s frajerkou, ľudia sa strkajú na ulici a pýtajú sa, či je normálne, že ide po ulici černoch s beloškou. V autobuse sa predo mnou opýtajú, či negri chodia v autobuse. Na futbale som zažil množstvo narážok,“ prezradil Nathan, ktorý sa nad tieto narážky povzniesol. V septembri tohto sympatického športovca čaká súboj proti rovnako nováčikovi v MMA Adamovi Raiterovi na Oktagon 35. V Brne sa taktiež stretne Patrik Kincl s Alexom Lohorém v boji o titul strednej váhy.