Slováci majú na krku blamáž: Postup z C-divízie už nemajú vo svojich rukách

Postup do B-divízie už nemajú vo svojich rukách. Slovenskí futbalisti nestačili v Lige národov v C-divízii ani v odvete na Kazachstan a po prehre 1:2 v Nur-Sultane je ich šanca na postup už iba v teoretickej rovine.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vo zvyšných dvoch septembrových zápasoch (doma s Azerbajdžanom a v Bielorusku) im totiž nemusí stačiť na víťazstvo v skupine, ktoré zaručuje postup do B-divízie, ani plný bodový zisk z oboch súbojov. Ak by Slováci mali po šiestom kole na konte 12 bodov, musel by Kazachstan vo zvyšných dvoch zápasoch získať maximálne bod. V prípade rovnosti bodov má totiž Kazachstan lepšie vzájomné zápasy so Slovákmi.

Za istých okolností by mohol ešte vyhrať skupinu aj Azerbajdžan, ale musel by oba zápasy vyhrať a spoliehať sa na zakopnutie Kazachstanu doma s Bieloruskom.

Treba priznať, že takýto scenár sa nepredpokladal a horšie ako prvé miesto v skupine možno považovať za obrovskú blamáž slovenského futbalu. Slovensko, ako 45. tím svetového rebríčka FIFA, bolo totiž v skupine jasným favoritom. Kazachstan, patrí mu 125. miesto v rebríčku, hral ešte v marci baráž o C-divíziu. A dnes je krôčik od postupu do B-divízie.

"Myslím si, že pokiaľ sa zápas nevyvíja podľa našich predstáv, tak nám trvá dlho, kým zareagujeme. Gól s mužstvom zamával a nevedeli sme sa s tým vyrovnať, no ďalšie šance súpera sme zvládli," uviedol po stretnutí dočasný tréner Slovenska Samuel Slovák.

Kazachstan hnali dopredu aj fanúšikovia, ktorí takmer naplnili 30-tisícovú Astanu Arenu a vytvorili skvelú atmosféru.

"Vedeli sme, že nás čaká súper, ktorý je momentálne v dobrej forme. Chceli sme naspäť body, o ktoré nás obral doma a herne sme dominovali napriek tomu, že sme nemali šance," dodal kormidelník. Následne priznal, že jeho zverencom chýba líder, ktorého mali v Marekovi Hamšíkovi. Ten nečakane ukončil reprezentačnú kariéru krátko pred júnovým asociačným termínom.

"Prišli sme o hráča, ktorý dodával mužstvu vždy pokoj. Marek Hamšík skončil v dobe, keď by bol ešte určite líder. Bol to hráč svetovej kvality," povedal Slovák na adresu stredopoliara a bývalého kapitána reprezentácie. Jeho tím nezvládol najmä prvý polčas, súper hral s väčším zápalom, priamočiarejšie a strelil oba svoje góly.

"Kazachstan má rýchle a bojovné mužstvo so zaujímavými hráčmi a musíme akceptovať, že sme s nimi prehrali. Sú noví lídri skupiny," dodal Slovák.

Kedy Slováci postúpia do B-divízie?

- Vyhrajú oba posledné zápasy a Kazachstan získa maximálne 1 bod

- Kazachstan oba posledné zápasy prehrá a Slováci získajú ešte min 5 bodov

Kedy Slováci nepostúpia?

-Kazachstan získa z posledných dvoch zápasov 2 body

Zostávajúci program:

5. kolo, 22. septembra: Kazachstan - Bielorusko, Slovensko - Azerbajdžan.

6. kolo, 25. septembra: Azerbajdžan - Kazachstan, Bielorusko - Slovensko.

Tabuľka:

1. Kazachstan 4 3 1 0 6:2 10

2. SLOVENSKO 4 2 0 2 3:3 6

3. Azerbajdžan 4 1 1 2 2:3 4

4. Bielorusko 4 0 2 2 1:4 2