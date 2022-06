Slováci nezvládli úlohu favorita a zosypali sa: TOTO chýba tímu najviac!

Slovenská futbalová reprezentácia ukončila v pondelok nabitý júnový program Ligy národov prehrou 1:2 v Nur-Sultane. Na reprezentáciu Kazachstanu nestačila ani v odvete a v tabuľke 3. skupiny C-divízie jej tak momentálne patrí druhé miesto.

Tréner Samuel Slovák nebol po výkone spokojný a priznal, že Slováci nezareagovali dobre na vývoj zápasu.

"Myslím si, že pokiaľ sa zápas nevyvíja podľa našich predstáv, tak nám trvá dlho, kým zareagujeme. Gól s mužstvom zamával a nevedeli sme sa s tým vyrovnať, no ďalšie šance súpera sme zvládli," uviedol po stretnutí.

Domácich hnali dopredu aj fanúšikovia, ktorí takmer naplnili 30-tisícovú Astanu Arenu a vytvorili skvelú atmosféru. "Vedeli sme, že nás čaká súper, ktorý je momentálne v dobrej forme. Chceli sme naspäť body, o ktoré nás obral doma a herne sme dominovali napriek tomu, že sme nemali šance," dodal kormidelník. Následne priznal, že jeho zverencom chýba líder, ktorého mali v Marekovi Hamšíkovi. Ten nečakane ukončil reprezentačnú kariéru krátko pred júnovým asociačným termínom.

"Prišli sme o hráča, ktorý dodával mužstvu vždy pokoj. Marek Hamšík skončil v dobe, keď by bol ešte určite líder. Bol to hráč svetovej kvality," povedal Slovák na adresu stredopoliara a bývalého kapitána reprezentácie. Jeho tím nezvládol najmä prvý polčas, súper hral s väčším zápalom, priamočiarejšie a strelil oba svoje góly. "Kazachstan má rýchle a bojovné mužstvo so zaujímavými hráčmi a musíme akceptovať, že sme s nimi prehrali. Sú noví lídri skupiny," dodal Slovák.

Ďalšie stretnutia sú na programe v septembri a ak chce Slovensko pomýšľať na postup, musí v nich bodovať naplno. Kazachstanu pritom stačí vyhrať už len jeden duel a postúpi do B-divízie. Tento tím hral v marci baráž o C-divíziu a momentálne je prvý, ktorý si zaistil udržanie.