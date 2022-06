Francúzi stratili šancu na finálový turnaj: Hrozí im vypadnutie spomedzi elity

Futbalisti Francúzska naďalej nepoznajú v Lige národov pocit z víťazstva. V pondelkovom stretnutí štvrtého kola 1. skupiny A-divízie prehrali doma s Chorvátskom 0:1. Reprízu finále MS 2018 rozhodol gólom v 5. minúte z pokutového kopu Luka Modrič (36). V druhom zápase skupiny Dáni zdolali Rakúsko 2:0. )

Chorváti sa na Stade de France dostali rýchlo do vedenia, keď si brankár Mike Maignan na Modričov pokus siahol, no lopta skončila v sieti. Inkasovaný gól úradujúcich majstrov sveta zaskočil a do prestávky nedokázali nič vymyslieť.

Po zmene strán Francúzi zvýšili aktivitu a v 53. min Karim Benzema tesne minul bránu súpera. V nadstavenom čase mohol kanonier Realu Madrid zariadiť aspoň bod, no brankár Ivica Ivušič zlikvidoval jeho hlavičku.

V druhom stretnutí rozhodli Dáni o domácom triumfe nad Rakúšanmi už do prestávky. Po rýchlych prechodoch do útoku skórovali Jonas Wind a Andreas Skov Olsen.

Tabuľku skupiny vedú Dáni s deviatimi bodmi a náskokom dvoch bodov pred Chorvátmi. Francúzi majú iba dva body za remízy, patrí im 4. miesto a už stratili šancu postúpiť na finálový turnaj LN.





Liga národov - 3. kolo:

1. skupina A-divízie:



Francúzsko - Chorvátsko 0:1 (0:1)

Gól: 5. Modrič (z 11 m)



Dánsko - Rakúsko 2:0 (2:0)

Góly: 21. Wind, 37. Skov Olsen



tabuľka:

1. Dánsko 4 3 0 1 6:3 9

2. Chorvátsko 4 2 1 1 3:4 7

2. Rakúsko 4 1 1 2 5:5 4

4. Francúzsko 4 0 2 2 3:5 2