Ďalší neuznaný gól Slovákov, Kucka: Nepamätám si, že som urobil niečo zlé

Slovenskí futbalisti si výrazne skomplikovali cestu za postupom do B-divízie Ligy národov. V pondelok nezvládli odvetu na pôde Kazachstanu a prehrali aj druhý vzájomný zápas v 3. skupine, keď podľahli súperovi 1:2.

"Prvý polčas sme začali dobre, no po góle sme znervózneli a boli sme nerozvážni. V kabíne sme sa porozprávali a chceli sme to zvrátiť. Bohužiaľ, nevyšlo to," uviedol na tlačovej konferencii po stretnutí kapitán tímu Juraj Kucka.

Po rohovom kope umiestnil v 79. minúte hlavičku za chrbát brankára Igora Šackého, no VAR gól neuznal pre jeho predošlý zákrok na Aschata Tagybergena.

"V tom momente je to náročné, snažíte sa len získať priestor. Nepamätám si, že som urobil niečo zlé, no podľa rozhodcu som fauloval," uviedol Kucka k tretiemu neuznanému gólu Slovenska v troch dueloch za sebou.

"Vzhľadom na umiestnenie v tabuľke nemôžeme hodnotiť situáciu pozitívne. Stále je tu šanca, no nemáme ju vo svojich rukách. Musíme zmeniť nastavenie v hlavách a na ihrisku to musí vyzerať inak. Je v nás oveľa viac," neskrýval sklamanie skúsený stredopoliar, s ktorým sa stotožnil aj gólový debutant v národnom drese Matúš Bero.

"Stále rozprávame o tom, ako musíme premieňať šance a nikdy sa nám to nepodarí," zhrnul 26-ročný hráč, ktorý za stavu 0:2 prekonal Tagybergena prízemnou strelou spoza šestnástky.

Záverečné dve stretnutia 3. skupiny C-divízie Ligy národov sú na programe v septembri. Ak chce Slovensko pomýšľať na postup, musí v odvetách proti Azerbajdžanu i Bielorusku bodovať naplno a Kazachstan pritom nemôže nazbierať s tými istými súpermi viac ako jeden bod.