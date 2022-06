Ohavné vyčínanie českého gólmana: Znova zbil vlastného otca! Prípad rieši polícia

Reprezentačný brankár Česka Patrik Bartošák (29) si zarobil na ďalší problém. Pred svedkami totiž napadol svojho otca Dušana, ktorý je odvtedy práceneschopný.

O napadnutí informoval políciu samotný otec hokejistu: "Je to pravda, Patrik ma napadol minulý týždeň v sobotu (4. júna). Bohužiaľ... Som práceneschopný, nahlásil som to na polícii, pretože to nebolo prvýkrát."

"Dohodli sme sa, že vnuka postrážim, išiel som si pre neho," hovorí Bartošákov otec. "Predtým, ako som tam išiel, mi zavolal otec jeho manželky, že Patrik pravdepodobne opäť v niečom lieta a že sa boja. Či by som mu otcovsky nedohovoril."

"Snažil som sa mu dohovoriť a dopadlo to tak, že ma chytil pod krkom, ťahal ma po celej chodbe a hodil ma o susedove dvere.“

Brankár, ktorý reprezentoval Českú republiku na olympiáde a Svetovom pohári, mal problémy už v minulosti. V jeseni roku 2017 bol obvinený a odsúdený za domáce násilie. Podľa zámorských médií sa mal vyhrážať svojej americkej priateľke a neskôr ju aj škrtiť.

Počas jednej z reprezentačných prestávok ho polícia zadržala aj s alkoholom v krvi počas jazdy autom. Následne priznal psychické problémy, ukončil klubovú zmluvu a vyhľadal odbornú pomoc.

Podľa jeho otca má však Patrik Bartošák za sebou niekoľko fyzických útokov. "Keď sa vrátil z Ameriky po napadnutí svojej vtedajšej priateľky, v januári 2016 so mnou doma rozbil dvere," hovorí.

"Držal ma pod krkom. Napadol môjho brata v krčme počas rodinného pokru. Pred tromi alebo štyrmi rokmi mal konflikt aj so svojím bývalým švagrom Radkom. Takto to už naozaj nemôže pokračovať," vraví nešťastný otec hokejistu.

"Neuznáva žiadnu autoritu. Keď som mu zavolal a povedal mu, že takto sa správa len zbabelec, napísal mi, že sa nič také nestalo, že sa nemám snažiť ho nikam tlačiť. Už v sobotu na mňa kričal, že mu nemám čo hovoriť, ako sa má správať. A že som ho celé detstvo bil päsťami," doplnil otec, ktorý zároveň poprel obvinenie od syna.