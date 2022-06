Emotívne lúčenie ikony Realu: So slzami v očiach dal zbohom milovanému klubu

Ikonický futbalista na začiatku svojej rozlúčky predniesol krásny prejav, v ktorom opisoval roky strávené v Madride, no neopomenul ani svoju rodinu a koelgov. "Musím všetkým veľmi pekne poďakovať. Bez mojej manželky by som nikdy nemal takú kariéru."

Chcem sa poďakovať všetkým trénerom, spoluhráčom, zodpovedným ľuďom a mnohým ďalším," začal Marcelo.

Počas reči sa mu v očiach niekoľkokrát objavili aj slzy, no ako mu je vlastné, prítomných dokázal aj rozosmiať. K slovu sa, samozrejme, dostal aj prezident kráľovského klubu.

"Rovnako ako tvoje úspechy sme milovali aj teba a radosť, s akou si hrali. Práve tvoja radosť a nadšenie boli kľúčom k našim úspechom," pripojil sa Florentino Pérez.

"Tento deň je pre celú rodinu Realu Madrid plný emócií. Vždy si budeme pamätať výnimočné chvíle, ktoré si nám daroval, kapitán. Stal si sa tu mužom a potom legendou."

"Niet pochýb o tom, že si jedným z najlepších ľavých obrancov v histórii klubu a futbalu. Som si istý, že pre mladých hráčov Realu budeš vždy vzorom," dodal Pérez.

Špeciálne poďakovanie venoval lúčiaci sa obranca aj legende klubu Raúlovi. "Raúl, chcem sa ti poďakovať za to, že si bol mojím kapitánom a dal si mi správny príklad. Nikdy som ti to nepovedal, ale bol si mojím vzorom. Ďakujem," vyjadril sa Marcelom, čím dojal bývalého španielskeho strelca.

Na záver celému svetu ukázal, čo pre neho znamenalo byť súčasťou Realu Madrid a mierne predpovedal budúce spojenie ciest. "V najlepšom klube na svete som hral 16 rokov. Neberiem to ako rozlúčku, pretože sa necítim na odchod z Realu Madrid," uzavrel Marcelo.

Brazílsky veterán strávil na Santiago Bernabéu značné životné obdobie a hoci sa predpokladalo, že sa vráti do rodnej Brazílie, jeho budúci zamestnívateľ zatiaľ nebol potvrdený.

Marcelo broke down in tears as he bid an emotional farewell to Real Madrid after 15 years. 🤍 pic.twitter.com/xcrxYUah6m