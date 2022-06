Ohlasy reprezentantov po zopakovanom fiasku: Hlúpe góly a zaslúžená červená karta

Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali vo štvrtom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu 1:2. Duel dohrávali v desiatich, keď v 87. minúte dostal priamu červenú kartu Ondrej Duda (27).

hlasy po zápase /zdroj: Sport TV/:

Samuel Slovák, tréner SR: "Vedeli sme, že nás čaká húževnatý súper s podporou fanúšikov. Začali sme dobre, no dostali sme hlúpy gól. Po zmene strán sme hrali aktívne, tlačili sme. Škoda, že sme nedali aspoň druhý gól. Sme v ťažkej situácii, dnes sme nemali prehrať."

Matúš Bero, stredopoliar gólu SR: "Nehrali sme najlepšie, no nemôžeme urobiť také chyby ako pri inkasovaných góloch. Som rád za prvý gól v reprezentácii, ale keď prehráte, je jedno, kto dal gól. Nechcete prehrať v Kazachstane, preto tam boli v závere tie emócie. Veľmi nás to mrzí, ale už sa nedá nič robiť. Stále rozprávame o tom ako musíme premieňať šance a nikdy sa nám to nepodarí."

Ondrej Duda, útočník SR: "Škoda hlúpych dvoch gólov. Museli sme doháňať manko a to je vždy ťažké. Moja červená karta je zaslúžená. Súper si šikovne nadbehol, nechcel som, ale trafil som ho. Postup už nemáme vo svojich rukách, ale budeme bojovať až do konca."

Juraj Kucka, kapitán SR: "Veľmi nás to hnevá. Zlyhali sme v efektivite. Mali sme šance, no nedokázali sme ich dostatočne využiť. Súper dal góly z prvých dvoch šancí a bol efektívnejší. Držali sme si loptu, vytvárali sme šance, no nedokázali sme ich premeniť. Urobili sme aj hlúpe chyby a doplatili sme na ne."