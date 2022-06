Dojímavé gesto českého megatalentu: TAKTO vzdal poctu zosnulému kamarátovi

Úprimným prejavom spomienky na zosnulého kamaráta sa prezentovala nádej českého futbalu Adam Hložek (19). Po prestupe z pražskej Sparty bude vo svojom novom pôsobisku hrávať s číslom, ktoré na drese nosieval nebohý Josef Šural (†28).

Niekdajší hráč Sparty zomrel na konci apríla v roku 2019 pri havárii klubového minibusu Antalyasporu. Z úcty k Šuralovi pražský klub jeho číslo 23 vyradil. Po prestupe z Letnej do Leverkusenu si ho však vybral práve Hložek, ktorého so Šuralom spája aj rovnaké rodisko, a to mesto Brno.

V sparťanskom drese sa obaja streli, keď mal Adam len 16 rokov. Mladý klenot sa vyjadril k voľbe svojho nového čísla.

"Dôvodov, prečo som si v Leverkusene vybral 23-ku, je viac. Zaprvé, hral s ňou Pepa Šural. Navyše sa mi to číslo páči."

"A tiež viem, že aj Míra Baranek ho nosil celú svoju kariéru. Hovorili sme o tom hneď, keď vyšla moja fotka v drese Leverkusenu," priblížil Hložek a zároveńo doplnil: "Dúfam, že mi to prinesie šťastie."