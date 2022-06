Ruská krasokorčuliarka v slzách: Jej priateľa povolali na vojnu!

Ruská krasokorčuliarska superstar Alexandra Trusovová (17) je smutná, pretože jej priateľ Mark Kondraťuk (18) bol povolaný na vojenské cvičenia.

Trusovová sa výrazne zviditeľnila hysterickou scénou na olympiáde v Pekingu. Teraz čelí ďalšej nepríjemnej správe. Jej priateľ Mark, ktorý trénoval pod hlavičkou armádneho klubu CSKA, narukoval na vojenské cvičenie s ďalšími 38 mladými športovcami.

Medzi regrútmi sú zástupcovia 16 olympijských športov, vrátane biatlonu, veslovania, behu na lyžiach, boxe, alebo napríklad cyklistiky. V nadchádzajúcom týždni absolvujú radoví vojaci „kurz pre mladých bojovníkov“, čo je 40 hodín taktického, požiarneho a inžinierskeho výcviku.

„Vojaci budú študovať všeobecné vojenské predpisy, vojenskú topografiu, skladať skúšky z fyzického a bojového výcviku, plniť štandardy pre ochranu a zaistenie bezpečnosti vojenskej služby,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení armádneho klubu.

Zamilovaný pár má ale predsa len šťastie. Mark by mal podľa informácií ruskej agentúry slúžiť v meste Balašicha, ktoré je predmestím Moskvy. To by malo znamenať, že sa mladí milenci budú môcť vidieť aspoň občas.