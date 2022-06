Hamilton nechce vynechať Kanadu, v Azerbajdžane ale ledva z monopostu vystúpil

Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton (37) nepripúšťa možnosť, že by vynechal nasledujúcu Veľkú cenu Kanady motoristického seriálu MS F1. V nedeľu obsadil v Azerbajdžane štvrtú priečku, no podľa vlastných slov sa pre bolesti "modlil", aby sa preteky čím skôr skončili.

Britskému pilotovi Mercedesu spôsobilo ťažkosti "poskakovanie" monopostu, ktorým vo vyšších rýchlostiach trpí viacero monopostov novej generácie.

"Boli chvíle, keď som si nebol istý, či udržím auto na trati. Boli to najbolestivejšie a najťažšie preteky, aké som zažil. Zuby som mal zaťaté od bolesti, pomohol mi adrenalín, ale nedokážem ani opísať bolesť, čo tu cítite najmä na rovinke. Len som sa modlil, nech je už koniec," citovala agentúra DPA 37-ročného Hamiltona, ktorý mal v Baku v cieli problém vystúpiť z kokpitu. Za nebezpečné a "recept na katastrofu" označil monoposty novej generácie jeho krajan a tímový kolega George Russell, ktorý obsadil v nedeľu tretie miesto.

V Montreale sa bude súťažiť už v nedeľu 19. júna. Ak by Hamilton predsa len nemohol jazdiť, Mercedes má k dispozícii Belgičana Stoffela Vandoornea, ktorý pôsobil dva roky v McLarene, a úradujúceho šampióna seriálu Formula E Nycka de Vriesa z Holandska. "Určite je tu takáto možnosť. Je na tom naozaj zle, nejde len o svaly, prechádza to do chrbtice, čo môže mať následky. Rezervného jazdca máme na každom podujatí," povedal šéf tímu Toto Wolff. Hamilton však pondelňajším príspevkom na sociálnych sieťach vyvrátil obavy:

"Budem tam tento víkend, nevymeškal by som to ani za svet. Nedeľa bola náročná, mal som problémy so spánkom, ale dnes som sa zobudil v lepšom stave. Chrbát mám mierne opuchnutý a doudieraný, no našťastie to nie je nič vážne. Absolvoval som akupunktúru a cvičenie s fyzioterapeutkou, aby som mohol opäť pracovať s tímom. Musíme ďalej bojovať."