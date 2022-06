Tréner Peter Hyballa sa vracia na Slovensko: Povedie tento klub!

Novým tréner futbalového klubu AS Trenčín sa stal Peter Hyballa (46). Nemecký odborník má skúsenosti s najvyššou slovenskou súťažou z pôsobenia v DAC 1904 Dunajská Streda.

Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Hyballa doviedol tím zo Žitného ostrova v ročníku 2018/2019 k zisku striebra. Štyridsaťšesťročný tréner má na svojom konte pôsobenia aj v profesionálnych ligách v Nemecku, Rakúsko, Holandsku, Poľsku a Dánsku.

Kariéru odštartoval v nemeckých mládežníckych akadémiách a na svojom konte má aj pôsobenie v tímoch do devätnásť rokov Arminie Bielefeld, VfL Wolfsburg, Borussie Dortmund a Bayeru Leverkusen, v ktorom zažil dvakrát skupinovú fázu mládežníckej Ligy majstrov.

Pôsobil aj v akadémii rakúskeho Red Bullu Salzburg. Následne pomohol Sturmu Graz k postupu do európskych pohárov. V ročníku 2013/2014 skončil sezónu ako asistent trénera Leverkusenu s cieľom posunúť tím v závere sezóny do Ligy majstrov, čo sa mu po boku Saschu Lewandowského podarilo. Následne zamieril do "devätnástky" Bayeru.