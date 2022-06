FC Liverpool zaplatí astronomickú sumu, portugalský klub potvrdil prestup

Benfica má zinkasovať za dvadsaťdvaročného uruguajského útočníka najprv 75 miliónov eur, no čiastka sa môže s bonusmi vyšplhať až na sto miliónov. Liverpool by v takom prípade prekonal svoj rekordný prestup, keď v roku 2018 zaplatil 75 miliónov za obrancu Virgila van Dijka zo Southamptonu.

Nunez dal v uplynulej sezóne za lisabonský klub 34 gólov v 41 zápasoch a strelecky sa presadil aj v oboch štvrťfinálových súbojoch Ligy majstrov s Liverpoolom (1:3, 3:3). O jeho služby mal údajne záujem aj Manchester United, informovala televízia BBC. Nunez prišiel do Benficy v septembri 2020 za 24 miliónov eur z Almerie.

Official and here we go confirmed!Darwin Núñez, new Liverpool player on a permanent deal from Benfica. 🚨📑 #LFC



Benfica statement confirms “deal now signed for €75m fee plus add-ons to reach €100m package”.



Núñez will sign until 2028, medical today.



