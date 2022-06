Bývalý repre útočník Jakubko pred dnešnou odvetou s Kazachstanom: Nehrajme sa na favoritov!

Zápas pravdy! Futbalisti Slovenska si v prípade dnešného víťazstva nad Kazachstanom posilnia šance na postup do B-divízie Ligy národov. Ak však po domácej prehre nezvládnu ani odvetu, skomplikujú si cestu za prvenstvom a hrozí im zotrvanie na úrovni európskeho suterénu. V Baku proti Azerbajdžanu (1:0) potešilo iba prvých 20 minút a tri body do tabuľky. Výraznejší herný pokrok nebol pri Kaspickom mori v našom tíme badateľný.

Bez Hamšíka jalová organizácia hry, nepresvedčivé individuálne výkony a žalostná efektivita v koncovke sprevádzajú mužstvo v súťaži, ktorá vznikla ako náhrada za prípravné zápasy. „Chýba mi tímový duch. Keď jeden zaberie za druhého a navzájom si pomôžu. Za mojich čias bolo toto na oveľa lepšej úrovni. Netvrdím, že táto partia nie je dobrá. Súdim len podľa toho, čo vidím na ihrisku. Chalani by si mali viac pomáhať a pridať v nasadení i v odhodlaní,“ povedal pre Nový Čas bývalý repre útočník Martin Jakubko (42).

Dnes je členom realizačného tímu slovenskej 19-ky, ktorá odštartuje v sobotu v Trnave ME tejto vekovej kategórie súbojom s Francúzskom. Pre rodáka z Chminianskej Novej Vsi sú doterajšie výkony áčka sklamaním. „Proti súperom tohto rangu sme predviedli dosť málo. Príliš sa pasujeme do úlohy favoritov, čo hráčom na ihrisku zväzuje nohy. Očakávania sú vysoké a realita pri zložení kádra a jeho kvalite tomu nezodpovedá. Nie je to otázka iba jedného zápasu. Stala sa z toho dlhodobá záležitosť. Moderný futbalový trend nám uniká.“

Napriek tomu naše mužstvo, ktoré už prišlo o trénera Štefana Tarkoviča i nového kapitána Milana Škriniara, nezatracuje. Spolu s mladíkmi mu bude na sústredení v Demänovej fandiť a držať palce pred veľkým plátnom. „Naši hráči sú pod tlakom, lebo musia vyhrať. Čaká ich ešte ťažší zápas ako v Trnave. Kazaši sú hrdý národ, ktorý bude bojovať za svoju krajinu do posledných síl.“ Slováci nastúpia bez vykartovaného Vladimíra Weissa, ktorý rozhodol v Baku. „Prišiel, rozhodol zápas a odišiel. Je to stále platný a rozdielový hráč, ktorý bude mužstvu veľmi chýbať,“ dodal Jakubko.