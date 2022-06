Mirgorodský išiel do finále z prvého miesta, ale nevyšlo mu: Čas ma nepríjemne prekvapil

Slovinec Luka Božič triumfoval na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v Prahe-Troji v kategórii C1.

Druhý skončil v nedeľnom finále Francúz Nicolas Gestin, tretí bol domáci Čech Lukáš Rohan. Slovenský reprezentant Marko Mirgorodský obsadil konečné 7. miesto, Matej Beňuš skončil deviaty.

Mirgorodský postúpil do finále z prvého miesta v semifinále po čistej jazde, keď ako jediný prišiel do cieľa v čase pod 100 sekúnd (99,56). Vo finále sa však nevyhol zaváhaniam a na víťaza mal manko 5,80 s. "Už od vrchu som mal drobné zaváhania, ale nejakú veľkú chybu som neurobil. Kopilo sa to a cítil som, že to nejde. Ale čas ma aj tak nepríjemne prekvapil, myslel som si, že o dve sekundy budem rýchlejší. Prví traja však mali kvalitné časy a bolo to kvalitné finále. Verím, že o týždeň v Krakove to bude lepšie," uviedol po pretekoch Mirgorodský.

Beňuš zaváhal hneď na bránke č.7, keď sa musel vracať a napokon mal aj dotyk. Ťuk mal aj na dvadsiatke a nazbieral tak štyri trestné sekundy. Na Božiča stratil až 26,78 s.



SP v Prahe - Troji

finále C1 muži:

1. Luka Božič (Slovin.) 97,75 s (0), 2. Nicolas Gestin (Fr.) +0,96 (0), 3. Lukáš Rohan (ČR) +2,13 (0), 4. Sideris Tasiadis (Nem.) +2,67 (0), 5. Vojtech Heger (ČR) +3,51 (0), 6. Benjamin Savšek (Slovin.) +5,80 (2) 7. Marko MIRGORODSKÝ +5,80 (0), ..., 9. Matej BEŇUŠ (obaja SR) +26,78 (4)