Pánik poslal zápas do predĺženia: Pospíšilov Stockton ale dramatizuje sériu

Hosťom nestačil ani gól Richarda Pánika. Stockton tak odvrátil aj druhú hrozbu vyradenia a znížil stav série na 2:3.

Pospíšil prihral spoluhráčovi Jakobovi Pelletierovi na druhý gól domácich. Pre 24-ročného slovenského útočníka to bol šiesty bod v desiatom zápase tohtoročnej vyraďovačky. Pánik sa presadil v 50. minúte v presilovke strelou z prvej spomedzi kruhov a vyrovnal na priebežných 2:2. Strelil svoj druhý gól v tohtoročných bojoch o Calderov pohár, v nich má navlas rovnakú bilanciu ako Pospíšil - 2+4 v desiatich štartoch. Adam Ružička za Stockton opäť nenastúpil.

NO NEED TO PANIK, Richard's got this.#CHIvsSTK pic.twitter.com/3JEAmUGYHH