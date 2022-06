Jiří Procházka prvým českým šampiónom UFC: V posledných sekundách uškrtil svojho súpera!

MMA bojovník Jiří Procházka (29) sa stal prvým Čechom v histórii UFC, ktorý získal titul! V titulovom súboji poloťažkej divízie porazil Brazílčana Glovera Teixeiru (42). Bol to fantastický zápas plný zvratov. Diváci videli skvelý boj v postoji aj na zemi. Obaja bojovníci mali krvavé zranenia - Procházka roztrhnuté obočie a Teixeira tržnú ranu na nose.

Tridsať sekúnd pred koncom titulového súboja prišiel kľúčový moment počas boja na zemi. Procházkovi sa podarilo nasadiť Teixeirovi škrtenie a úspešne túto techniku dotiahol do konca. Brazílčan odklepal a český bojovník začal oslavovať zisk titulu.

Procházka vylepšil svoju bilanciu na 29-3 (z toho 3-0 v UFC). Natiahol svoju víťaznú sériu už na 13 zápasov. Zaujímavosťou je, že Glover Teixeira, ktorý je silný najmä v boji na zemi, vôbec po prvýkrát v kariére prehral na submission, pričom išlo o jeho 41. profesionálny MMA zápas!

Jiri Prochazka is your new Light Heavyweight Champion of the world

