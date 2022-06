Slováci pred kľúčovým zápasom v Kazachstane: Ubúdajú sily, pribúdajú zranenia!

Slovenskí futbalisti pricestovali v sobotu do dejiska svojho štvrtého zápasu v prebiehajúcom ročníku Ligy národov. Na pôde Kazachstanu sa pokúsia v pondelok proti domácim napraviť zaváhanie z prvého vzájomného stretnutia, ktoré v Trnave prekvapujúco prehrali 0:1. Napriek únave z nahusteného programu majú v Nur-Sultane jasný cieľ zabodovať naplno.

"Je to nabité. Hráči ubúdajú a začínajú sa objavovať zranenia. Snažíme sa s tým vyrovnať a dúfam, že to čo najmenej ovplyvní ďalší duel," uviedol tréner Samuel Slovák na tlačovej konferencii po piatkovom víťazstve 1:0 na pôde Azerbajdžanu, ktoré jeho zverencov udržalo reálne v boji o celkové prvenstvo v skupine a postup do B-divízie.

Jeho slová potvrdil aj Stanislav Lobotka. Ten figuroval v základnej zostave vo všetkých troch doterajších zápasoch. "Zdá sa mi, že cítim každý sval – počas zápasu i po ňom. Všetci však máme rovnaké podmienky a musíme sa sústrediť na záverečné stretnutie v tomto bloku. Dáme do toho všetko," povedal stredopoliar.

Po nečakanom výsledku v Trnave muselo mužstvo zvládnuť aj zmenu na trénerskom poste – na lavičke reprezentácie skončil Štefan Tarkovič. Pre slovenských hráčov tak bolo na brehu Kaspického mora dôležité nabrať späť istotu i sebavedomie. "Po neúspechu s Kazachstanom je dôležité, že sme to zvládli. Potrebovali sme triumfovať, aby sa nám vrátilo sebavedomie a dúfam, že zvládneme aj záverečný duel," verí obranca Peter Pekarík, ktorý prevzal kapitánsku pásku po zranenom Milanovi Škriniarovi.

Duel v Nur-Sultane je na programe v pondelok o 16.00 SELČ a Slovensko sa v prípade výhry dostane na čelo tabuľky 3. skupiny C-divízie, keďže Kazachovia v piatok zaváhali a remizovali s Bieloruskom 1:1.