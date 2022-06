Marek Hrivík o Jurajovi Slafkovskom: Pre TOTO je taký sebavedomý!

Pomaly sa dáva do poriadku. Kapitán nášho bronzového tímu zo ZOH v Pekingu Marek Hrivík (30) priznal, že po zdravotných patáliách, ktoré ho postihli po MS bude mať počas leta o čosi viac voľna. Výkon našich chlapcov na šampionáte vo Fínsku ho potešil aj napriek vypadnutiu vo štvrťfinále. Slovami chvály nešetril ani na Juraja Slafkovského (18), ktorý len pár dní pred draftom NHL srší zdravým sebavedomím.

Hrivík prišiel o účinkovanie na tohtoročných MS pre problémy s členkom. Kapitánske „C“ po ňom prevzal útočník New Jersey Devils Tomáš Tatar. „Boli tam u mňa drobné zdravotné veci, ktoré som musel doriešiť. Viac menej to bolo neodkladné a nedalo sa to časovo skĺbiť s majstrovstvami. Nepochybujem o tom, že Trto bol viac ako plnohodnotná náhrada za mňa ako kapitána. Má za sebou už nejaké zápasy v NHL. Jemu nemusí nikto rozprávať, čo má robiť, naopak, sám je lídrom pre ostatných. V tíme má preto dôveru chalanov,” uviedol Hrivík.

O Slafkovskom

Marek pozorným okom stále sleduje aj najväčší talent nášho hokeja Juraja Slafkovského. „Vôbec ma neprekvapilo, že Juraj bol jedným z našich najlepších hráčov na MS. Mentálne je správne nastavený na ten tlak, čo ho čaká. Sláva ho nepoznačila. Má veľké sebavedomie, lebo vie, že je fakt dobrý. Na drafte to už nebude záležať celkom od neho, ale od tímov, ktoré budu vyberať. Každá organizácia má svoju koncepciu a zvažuje, či potrebuje centra, obrancu, krídelníka… Verím tomu, že aj mladý zadák Šimon Nemec bude preto veľmi vysoko,” myslí si hráč švédskeho Leksandu.

O Ramsayovi

Na otázku ohľadom budúcnosti trénera Craiga Ramsayho reagoval jednoznačne. „Craig je pri kormidle už nejaký ten rok. Reprezentácia sa začala uberať určitým smerom, a to prináša svoje ovocie. Verím, že zostane pri kormidle. My ako hráči sa ale musíme snažiť hrať systém čo najlepšie ako vieme, nech už bude tréner ktokoľvek. Výsledkom sú potom prekvapenia ako Regenda, ktorý podpísal zmluvu v NHL. Celkovo viacero chalanov pod trénerom Ramsayom ukázalo, že majú na to, hrať na najvyššej úrovni. Záujem z NHL je preto prirodzený, ukázali sme im, že stále vieme hrať hokej. Verím, že to pomôže aj do budúcnosti,” uzavrel Hrivík.