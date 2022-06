100-kilová poľská kladivárka spacifikovala zlodeja: Možno to skúsi v MMA!

Chytila zlodeja, ktorý jej chcel ukradnúť auto a hoci sa poľská kladivárka Anita Włodarczyková (36) zranila, už vie, čo bude robiť po skončení kariéry... „Celkom mi to išlo, tak by som to mohla skúsiť v MMA,“ vyhlásila trojnásobná olympijská víťazka a trojnásobná majsterka sveta.

Zlodej dostal chuť na jej auto vo štvrtok vo Varšave, keď trénovala. „Cudzinec sa mi vlámal do auta, ale chytila som ho sama, a potom ho odovzdala polícii. Žiaľ, doplatila som na to svalovým zranením,“ napísala Anita, ktorá je aj držiteľkou svetového rekordu v hode kladivom 82,98 m, na svojom profile na Twitteri a dodala: „Asi sa dám na MMA ako naša šampiónka Joanna Jedrzejczyková (elitná šampiónka bojových umení - pozn. autora)!“ Włodarczyková priznala, že bolesť začala pociťovať až potom, čo zlodeja odovzdala policajtom. Po lekárskych vyšetreniach sa dozvedela, že svalové zranenie si vyžiada operačný zákrok. Verí však, že júlový svetový šampionát v Eugene stihne.