Tajbrejková dráma: Gombos zostal pred finálovými bránami v Bratislave

Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v semifinále dvojhry na antukovom challengeri Kooperativa Bratislava Open.

V pozícii nasadenej trojky prehral s Rusom Alexandrom Ševčenkom 6:7 (5) a 6:7 (5). Súperom ruského hráča v nedeľňajšom finále bude Talian Riccardo Bonadio.

Ševčenkovi vyšiel úvod zápasu a po rýchlom brejku sa ujal vedenia 3:1. Gombos síce vyrovnal na 3:3 a vynútil si tajbrejk, v ňom však slávil úspech mladý Rus. Za stavu 6:5 využil po pokazenom returne Gombosa štvrtý setbal. V druhom dejstve si obaja hráči držali servis a na rad prišiel ďalší tajbrejk, ktorý sa stal opäť korisťou Ševčenka. Rus si vybudoval náskok 6:1 a za stavu 6:4 premenil pri vlastnomm podaní štvrtý mečbal.

"Bol to náročný zápas. Ševčenko veľmi dobre podával a vo výmenách nerobil takmer žiadne chyby. Škoda tajbrejkov, v ktorých som mal smolu. Súperovi tam všetko popadalo, v dôležitých momentoch si dokázal pomôcť servisom. Napriek semifinálovej prehre som s predvedenými výkonmi v Bratislave spokojný. Keby mi pred začiatkom turnaja niekto povedal, že postúpim do semifinále, určite by som to bral," uviedol Gombos, ktorého teraz čaká challenger v Parme.

V kvalifikácii na grandslamový Wimbledon štartovať nebude. "Organizátori tento rok neudelia žiadne body, čo je hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol neabsolvovať kvalifikáciu. Ešte stále je šanca, že sa dostanem priamo do hlavnej súťaže. Zatiaľ som štvrtý pod čiarou. Na turnaji pravdepodobne nebudú štartovať Alexander Zverev ani Rafael Nadal. Uvidíme, či sa napokon posuniem do hlavného pavúka," dodal zverenec trénera Tibora Tótha.



dvojhra - semifinále:

Alexander Ševčenko (Rus.) - Norbert GOMBOS (SR-3) 7:6 (5), 7:6 (4)