Výhra v Baku očami Weissa a Haraslína: Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas!

Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili na ihrisku Azerbajdžanu 1:0 v treťom zápase v 3. skupine C-divízie Ligy národov. Jediný gól piatkového stretnutia strelil v 81. minúte Vladimír Weiss ml.

Liga národov - 3. kolo:

3. skupina C-divízie:

Azerbajdžan - SLOVENSKO 0:1 (0:0)

Gól: 81. Weiss. ŽK: Almeida - De Marco, Šatka, Bero, Weiss. Rozhodovali: Rumšas - Radius, Sužiedelis (všetci Lit.)

Azerbajdžan: Magomedalijev - Dž. Husejnov, Mustafazade, Hagverdi - Medvedev (65. B. Husejnov), Machmudov (79. A. Husejnov), Almeida (55. Garajev), Eddy, Salahli - Dadašov (46. Emreli), Šejdajev (65. Nurjev)

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Valjent, De Marco - Suslov (65. Weiss), Lobotka (75. Bero), Hrošovský, Haraslín - Rusnák (90.+2 Schranz), Strelec (65. Duda)

hlasy po zápase (zdroje: TASR, RTVS):

Samuel Slovák, tréner SR: "Chceli sme byť tí, ktorí udávajú tempo. Na začiatku sa to podarilo, prišiel útlm, nakoniec sme to však zvládli. V druhom polčase to oživili Bero a Weiss, lepšie sme kombinovali a skončilo sa to gólom."



Vladimír Weiss ml., stredopoliar SR, strelec víťazného gólu: "Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas, a to sa aj potvrdilo. Verili sme, že dáme gól, a som rád, že sa tak stalo. Ani som nevedel, že som na reprezentačný gól čakal až päť rokov. Nejaký čas som chýbal v reprezentácii, no teraz som rád, že mi to padlo a že sme zvíťazili. Vieme, že sme favorit skupiny, a je mi ľúto, že sme nedávno prišli o hlavného trénera. Ukázali sme však silu kolektívu a dnešné víťazstvo je aj pre neho."

Lukáš Haraslín, stredopoliar SR: "V prvom rade ma teší, že po nevydarenom zápase s Kazachstanom sme rýchlo zregenerovali a zvíťazili sme v dnešnom zápase. Myslel som si, že po zápase s Kazachstanom mi to už dnes padne, ale ako vidím, smola sa ma ešte drží."