Slovákova víťazná premiéra: Azerbajdžan porážame najtesnejším rozdielom

Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili na ihrisku Azerbajdžanu 1:0 v treťom zápase v 3. skupine C-divízie Ligy národov. Jediný gól piatkového stretnutia strelil v 81. minúte Vladimír Weiss ml.

Slovákov premiérovo viedli dočasní tréneri Samuel Slovák a Marek Mintál, ktorí po prehre s Kazachstanom nahradili odvolaného Štefana Tarkoviča. Ich zverenci majú po troch kolách 6 bodov rovnako ako líder skupiny Kazachstan, ktorý však od 20.45 hral v srbskom Novom Sade proti Bielorusku.

Slováci zakončia júnový asociačný termín zápasom v Kazachstane, ktorý je na programe v pondelok od 16.00 SELČ v Nur-Sultane. Azerbajdžan nastúpi proti Bielorusku.



Liga národov - 3. kolo:

3. skupina C-divízie:

Azerbajdžan - SLOVENSKO 0:1 (0:0)

Gól: 81. Weiss. ŽK: Almeida - De Marco, Šatka, Bero, Weiss. Rozhodovali: Rumšas - Radius, Sužiedelis (všetci Lit.)

Azerbajdžan: Magomedalijev - Dž. Husejnov, Mustafazade, Hagverdi - Medvedev (65. B. Husejnov), Machmudov (79. A. Husejnov), Almeida (55. Garajev), Eddy, Salahli - Dadašov (46. Emreli), Šejdajev (65. Nurjev)

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Valjent, De Marco - Suslov (65. Weiss), Lobotka (75. Bero), Hrošovský, Haraslín - Rusnák (90.+2 Schranz), Strelec (65. Duda)



Tempo hry diktovalo v úvode Slovensko a dostalo sa k veľkej šanci už v 2. minúte. Na pravom krídle sa ocitol osamotený Suslov, no bránku Magomedalijeva tesne minul. O chvíľu sa dostal do príležitosti aj Hrošovský, ktorý strelou spoza šestnástky vybojoval rohový kop.

Slováci pokračovali v tlaku a domácich v úvodnej štvrťhodine nepustili takmer k ničomu. Jedinú prihrávku do veľkého vápna poslal z ľavej strany Šejdajev, no nenašiel adresáta. Následne sa k slovu opäť dostali Slováci, keď Rusnák tesne minul brvno z priameho kopu, a o chvíľu neskôr opečiatkoval konštrukciu bránky hlavičkou Strelec. Potom však začali tlačiť i domáci - center Salhliho najprv bez problémov vyboxoval Rodák, následne bol však ten istý hráč v zmätku v šestnástke vo veľkej príležitosti. Slovenský brankár neudržal loptu a Salahli mal možnosť zakončiť do prázdnej bránky, no v súboji s Rodákom nakoniec ťahal za kratší koniec.

V závere prvého polčasu malo opäť navrch zväčša Slovensko. Blízko k otváraciemu gólu bol Haraslín, ktorému prenechal Rusnák loptu na hranici pokutového územia. Domáci si ešte v 43. minúte pýtali jedenástku za faul na Dadašova, no arbiter nevyhodnotil Hrošovského zákrok ako nedovolený.

Začiatok druhého dejstva bol vyrovnanejší a hra sa celkovo upokojila. Do súperovej šestnástky nazreli Slováci až v 71. minúte, keď sa pokúšal vytvoriť šancu striedajúci Weiss, no Azerbajdžanci sa dokázali ubrániť. Weiss bol aj v ďalšej akcii, keď ktorej preniesol hru na Haraslína, ten tesne minul z diaľky.

Hostia sa dočkali v 81. minúte, keď po peknej kombinácii, ktorú odštartoval ešte v obrane kapitán Pekarík, nedal Magomedalijevoviv šancu Weiss, ktorému prenechal loptu Bero. Možnosť zvýšiť dostal niekoľko sekúnd potom Haraslín - bol v úniku, no vybiehajúci brankár vyrazil jeho pokus na roh.

V 84. minúte sa Haraslín predčasne radoval z gólu, VAR ukázal, že padol z ofsajdu. Slováci v závere zápasu často držali loptu na polovici súpera, ktorému nedovolili dostať sa na dostrel Rodákovej bránky.



tabuľka:

1. Kazachstan 2 2 0 0 3:0 6

2. SLOVENSKO 3 2 0 1 2:1 6

3. Bielorusko 2 0 1 1 0:1 1

4. Azerbajdžan 3 0 1 2 0:3 1