Príde Dúbravka o post jednotky? Do Newcastlu by mal prestúpiť kvalitný brankár

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka (33) aktuálne pôsobí v Newcastli, kde by mal podľa zahraničných správ prestúpiť ďalší ochranca troch žrdí - Yann Sommer (33).

Anglický futbalový klub Newcastle United sa v sezóne 2021/2022 spoliehal na služby slovenského brankára Martina Dúbravku. Aktuálne to však vyzerá tak, že do tímu "strák" príde veľká konkurencia pre nášho reprezentačného brankára, a to v podobe Yanna Sommera. Informujú o tom viaceré médiá z Anglicka.

Sommer je aktuálne hráčom Borussie Mönchengladbach v nemeckej Bundeslige. Zástupcovia Newcastlu sa prednedávnom pokúšali o zisk brankára Manchestru United - Deana Hendersona, no rokovania boli neúspešné.