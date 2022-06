Hokejová priekopníčka Campbellová skončila na lavičke Nemecka: Je za tým mediálna mela po sexistickej otázke?

Na nedávnych MS v hokeji vo Fínsku spôsobila senzáciu, keď sa objavila na striedačke reprezentácie Nemecka. Niekto jasal, niekto preklínal, no našli sa aj takí, ktorí ju podozrievali z románikov s hráčmi a neštítili sa jej na to aj spýtať... Sympatická Kanaďanka Jessica Campbellová (29) už na budúci rok na MS s nemeckým tímom nepríde.

S koučovaním hokejistov však neprestane. Podľa portálu bild.de ju vraj láka švajčiarsky klub EHC Klotten, kde by sa mala stať pravou rukou trénera Jeffa Tomlinsona. „Zatiaľ sme sa osobne nestretli, momentálne sme vo fáze komunikovania. Rozhodnutie by malo padnúť do konca júna,“ povedal pre švajčiarsky blick.ch športový riaditeľ klubu z Klottenu Patrik Bärtschi, ktorý priznal, že mediálna mela, ktorá sa okolo Kanaďanky na MS strhla zásluhou sexistickej otázky reportérky RTVS, je jedným z dôvodov, že kontrakt ešte nie je na stole.

Aj bild.de pripustili, že neobnovenie zmluvy s nemeckým zväzom môže mať na svedomí „imidž“ fešnej Jessicy, ktorá sa vo Fínsku po nevhodne položených otázkach „Ako sa cítiš ako pekná žena, keď ťa obklopuje kopa mužov? Možno sa ti jeden alebo druhý muž páči viac ako ostatní“, stiahla a do konca šampionátu už neposkytla žiadne rozhovory.