Bývalý obranca Stanislav Varga zažil prehru v Azerbajdžane: Gól by sme nedali dodnes!

Bol členom reprezentačného tímu, ktorý do včerajšieho zápasu proti Azerbajdžanu utrpel jedinú prehru s týmto súperom.

Stalo sa tak v júni 2001 v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta do Japonska a Južnej Kórey. Slováci vtedy inkasovali v Baku dva góly a žiaden nedali. Na stopérskom poste hral Stanislav Varga (49), súčasný tréner prvoligovej Dukly Banská Bystrica.

Zverenci nebohého trénera Jozefa Adamca († 76) v zostave König - Karhan, Tomaschek, Varga, Labant - Pinte (63. Babnič), Dzúrik, Janočko, Greško - Vittek (70. Benčík), Sz. Németh síce herne dominovali, no strelecky zlyhali. „Pamätám si, že sme mali plno šancí. Len ja sám asi tri. Gól by sme nedali, aj keby sme hrali do dnešného dňa. Bol to nešťastný zápas, čo však nie je ospravedlnením,“ zaspomínal si Stano pre Nový Čas.

Itinerár spred 21 rokov je takmer totožný so súčasným. Dnes hrá reprezentácia štyri zápasy Ligy národov za 10 dní, vtedy absolvoval národný tím tri stretnutia v priebehu deviatich dní. „Všetky na ihriskách súperov. Prípravný v Nemecku a hneď nato dva kvalifikačné vo Švédsku a v Azerbajdžane. Ani jeden nám nevyšiel (všetky sme prehrali 0:2 – pozn. red.). Lietali sme po celej Európe, čo sa negatívne prejavilo na našich výkonoch.“

Po hanebnej domácej prehre s Kazachstanom odvolal zväz trénera Štefana Tarkoviča. Nový kapitán Milan Škriniar necestoval s mužstvom pre svalové zranenie. Aj bez neho očakával Varga vo včerajšom dueli výkonnostný reštart. „Chalani zvykli v minulosti predviesť dobrú reakciu, keď im predtým nevyšiel nejaký zápas. Zmena na trénerskom poste by mohla priniesť pozitívny efekt. Možno bude mať Samo Slovák iný názor na niektoré taktické veci a herný systém,“ dodal bývalý 54-násobný reprezentant.

Repre na RTVS a staniciach Sport 1, 2

V najbližších šiestich rokoch si futbaloví fanúšikovia musia zvyknúť, že zápasy reprezentácie v Lige národov a v kvalifikáciách MS a ME uvidia vo dvoch rôznych televíziách. Vysielacie práva získala RTVS i spoločnosť AMC, ktorá prevádzkuje kanály Sport 1 a 2. Obe stanice odvysielajú zhruba rovnaký počet zápasov. AMC už informovalo, že má v pláne ponúknuť 30 stretnutí. RTVS má právo prvého výberu. Vyberie si, ktoré zápasy odvysiela a ktoré pripadnú konkurencii. Včerajší súboj s Azerbajdžanom mala v réžii RTVS, pondelkový duel v Kazachstane vysiela Sport 1.