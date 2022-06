Ruskí športovci dostali tresty: Djačenko príde o olympijské zlato, Lipkin o titul majstra sveta

Športový arbitrážny súd (CAS) potvrdil rozhodnutie Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) v prípade pozitívnych dopingových testov troch ruských kanoistov spred ôsmich rokov.

Rýchlostní kanoisti Alexander Djačenko a Nikolaj Lipkin dostali zákaz činnosti na štyri roky, parakanoistka Alexandra Dupiková na dva roky. Djačenko preto dodatočne príde o zlatú medailu z OH 2012 v Londýne z pretekov K2 na 200 m, Lipkinovi odoberú titul majstra sveta v štafete kanoistov z Moskvy 2014.

Všetci traja potrestaní športovci boli zapojení do štátom riadeného dopingového programu, ktorý sa prevalil v roku 2015. V ruských laboratóriách sa upravovali vzorky, aby sa neprišlo na výskyt zakázaných látok v krvi športovcov. Výsledkom bolo aj to, že ruskí športovci nemohli oficiálne reprezentovať svoju vlasť ani na vlaňajších OH v Tokiu a tohtoročných ZOH v Pekingu.

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) nepotrestala spomenutých kanoistov, lebo vraj nenašla dostatočné dôkazy, aby mohla voči nim viesť disciplinárne konanie. WADA preto posunula všetky tri prípady na CAS a ten potvrdil, že športovci sa previnili voči antidopingovým pravidlám.