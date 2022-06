Ruská atlétka poriadne vypenila: Odštartovali ste vojnu v športe!

Ruská atlétka Marija Lasickeneová kritizovala prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha pre zákaz štartu ruských športovcov na medzinárodných podujatiach.

Úradujúcej olympijskej šampiónke v skoku do výšky sa nepáči, že nemôže štartovať na žiadnej významnej súťaži, hoci napríklad ruskí tenisti môžu hrať na turnajoch.

Bach po invázii na Ukrajinu odporučil zákaz súťaženia ruských a bieloruských športovcov, ku ktorému športové federácie pristúpili rôzne. Ruských atlétov zasiahol výrazne, keď prišli o možnosť štartovať na tohtoročných MS, ME i na mítingoch Diamantovej ligy.

Tenisti však prišli iba o Wimbledon a aj to proti vôli ATP a WTA, čoho následkom sa na turnaji nebudú udeľovať body do rebríčkov. "Ruskí tenisti hrajú po celom svete a fanúšikovia potvrdili, že ich majú radi za to, čo predvádzajú. Nie pre ich štátnu príslušnosť. Tvrdíte, že zákaz štartu je pre našu ochranu, no nie je to pravda. Vaše rozhodnutie vojnu nezastaví a namiesto toho vytvárate novú v športe. To sa nedá akceptovať," citovala AFP odkaz Lasickeneovej Bachovi, ktorý zverejnila v ruštine i angličtine.

Výškarka patrí k najväčším osobnostiam ruskej atletiky nedávnej doby. Okrem zlata v Tokiu získala aj tri tituly majsterky sveta v sérii. Zároveň bola výraznou kritičkou Ruského atletického zväzu, ktorý dostal po viacerých dopingových škandáloch dištanc od Svetovej atletiky. Následne sa ocitol vo finančných a personálnych problémoch a niekoľkokrát zmenil vedenie.