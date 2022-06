Spartak Trnava začal prípravu na novú sezónu: Vantruba už podpísal, ďalšie posily riešia

Futbalisti trnavského Spartaka vstúpili do letnej prípravy pred novou sezónou s dvoma novými hráčmi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Okrem vopred avizovaného stredopoliara Azeeza Oseniho absolvoval úvodný zraz s "andelmi" aj brankár Martin Vantruba, ktorý už podpísal prestupové lístky, ale ešte netrénoval.

Červeno-čierni riešia aj ďalšie posily, spomínajú sa i mená ako Lukáš Štetina či Jakub Paur. Vantruba po odchode z Trnavy pôsobil v Slavii Praha, Podbrezovej, Pohroní, Příbrame a dánskom Nordsjaelande. Naposledy bol na súpiske Dunajskej Stredy, no príležitosť v lige nedostal. Odchytal len päť duelov za farmu v Šamoríne.

"Otázok v tejto súvislosti je viacero, ja mám tiež veľa otázok prakticky nezodpovedaných. Už to ale nechcem riešiť, sústredím sa na novú kapitolu, verím, že budeme so Spartakom úspešní," povedal Vantruba.

Jasnou jednotkou v Trnave je momentálne Dominik Takáč, ktorý úvodný zraz vynechal pre reprezentačné povinnosti pri A-tíme Slovenska. V súvislosti s ním sa však vynárajú špekulácie o možnom letnom transfere, čo by mohla byť šanca pre Vantrubu.

"Potešilo ma, že tréner Pavel Kamesch bol voči mne úprimný. Povedal mi, že musím ešte veľa dokazovať kvality a musím mu splatiť dôveru, ktorú mi dal. Všetko bude závisieť od toho, či tu Takáč zostane alebo nie. Na zápasy som však pripravený a verím, že budem Dominikovi vyrovnanou konkurenciou," dodal 196 centimetrov vysoký brankár.

V súvislosti so Spartakom sa v mediálnom priestore objavili informácie o záujme o stopéra Sparty Praha Lukáša Štetinu, ktorý na jar hosťoval v Liberci či o Jakubovi Paurovi, ktorý skončil v Žiline.

"So Štetinom prebiehajú rokovania, verím, že sme blízko k dohode. Uvidí sa v najbližších dňoch. Okrem Paura máme vytypovaných aj iných hráčov, sú tam ďalšie možnosti. Uvidíme, či si bude tento klub môcť dovoliť týchto hráčov, ale chceli by sme sa v každej formácii ešte posilniť," poznamenal tréner Michal Gašparík. Na margo brankárskej otázky dodal: "V hre je možný prestup Takáča, ale príchod Vantrubu je reakciou na dlhodobé zranenie Rusova. Ak by sme Takáča predali, budeme potrebovať ešte ďalšieho brankára."

S profesionálnou kariérou skončil Martin Škrtel, na novej zmluve sa s klubom nedohodol Jakub Grič. V klube nepokračuje ani mladý Lukáš Jendrek. Červeno-čierni nepočítajú po skončení hosťovaní so službami Petra Kolesára, Sebastiána Gemzického či Mária Mihála. "Ostatných hráčov máme pod zmluvou, verím, že zostanú," uviedol Gašparík. Do realizačného tímu pribudol trnavskému koučovi nový kolega, namiesto Dávida Moravca, ktorý sa rozhodol prerušiť futbalovú etapu, bude mať kondičnú stránku na starosti Michal Kukučka. Z hráčskeho kádra Trnavčania predĺžili spoluprácu s Ľubošom Kamenárom, Martinom Mikovičom a pred podpisom zmluvy je aj Kristián Koštrna.

Kapitánom tímu bude naďalej Martin Mikovič, ktorý prišiel pred novinárov oddýchnutý po dovolenke v Jaziercoch na Liptove. Paradoxne, v kabíne bude mať opäť nového suseda. Už tretíkrát za sebou sa stalo, že hráč, ktorý sedel vedľa neho, v klube po sezóne nepokračuje. "Po mojej ľavici je v kabíne zjavne ťažké miesto. Už neudržalo Mária Mihála, Petra Kolesára, teraz musel skončiť taký kaliber ako Martin Škrtel. Možno to miesto necháme radšej voľné, aby už nikto neodchádzal. Ale teraz vážne, nejakí hráči majú prísť. V kabíne sú dve voľné miesta, takže jeden z nich si tam sadne. Budú to mať ťažké, ale ja už ho upracem," usmial sa Mikovič.

Letnú prípravu odštartujú Trnavčania v domácich podmienkach. Prvý prípravný zápas odohrajú 15. júna v Jaslovských Bohuniciach proti Skalici. Neskôr sa presunú na sústredenie do Slovinska, kde ich čakajú aj renomovaní súperi ako NK Maribor a Partizan Belehrad. Generálku na ligu odohrajú 8. júla doma proti Baníku Ostrava.

Hráči, ktorí sa zúčastnili na úvodom zraze:

Brankári: Kamenár, M. Vantruba, Vasil, D. Chudý

Hráči v poli: Čurma, Kóša, Koštrna, Mikovič, Ujlaky ml., Azevedo, Bukata, Iván, Kozak, Oseni, Procházka, Savvidis, Boateng, Olejník, Ristovski, Bamidele Yusuf, Bolaji, Benovič, Vlasko, Boledovič

Chýbali: Takáč, Ristovski (reprezentačné povinnosti pri A-tímoch), Kóša, Ujlaky ml. (reprezentačné povinnosti pri U19), Tumma (zranenie)

Prišli: Oseni (36 Lion FC), Vantruba (Dunajská Streda), D. Chudý (návrat z hosťovania v Rohožníku)

Odišli: Škrtel (ukončil aktívnu činnosť), Grič, Jendrek (koniec zmluvy)



Program prípravy

10.6.: úvodný zraz prípravy

15.6. o 11:00: Spartak - Skalica (v Jaslovských Bohuniciach)

18.6. o 11:00: Spartak - Petržalka (v Jaslovských Bohuniciach)

19.- 30.6.: sústredenie v Slovinsku (Radenci)

23.6.: NK Maribor - Spartak (v Slovinsku)

29.6.: Partizan Belehrad - Spartak (v Slovinsku)

2.7.: Spartak - Zbrojovka Brno (v Brne)

8.7.: Spartak - Baník Ostrava (na Štadióne Antona Malatinského)

15.7.: štart Fortuna ligy

21. a 28.7.: druhé predkolo Európskej konferenčnej ligy

pozn.: Čas a miesta zápasov sa ešte môžu meniť.