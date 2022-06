Rupli mu nervy? Ronaldo predviedol proti Česku totálny úlet

Strelecky sa nepresadil a to ho hnevalo. Jeden z najlepších hráčov na svete Cristiano Ronaldo (37)sa tak v zápase Ligy národov proti Češku (2:0)zviditeľnil trochu inak.

V 52. minúte v sklze brutálne fauloval Václava Jemelku, no za tento zákrok dostal !iba" žltú kartu.

V televíznom štúdiu ČT Sport to poriadne vytočilo bývalého českého reprezentanta Karla Poborského.

"Toto je strašný zákrok. Zaujímalo by ma, čo by sa stalo, keby to bolo obrátené. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby niekto takto fauloval Ronalda," nechápal Poborský, ktorý zákrok videl na jasnú červenú kartu.

Liga národov - 3. kolo:

2. skupina A-divízie:

Švajčiarsko - Španielsko 0:1 (0:1)

Gól: 13. Sarabia



Portugalsko - Česko 2:0

Góly: 33. Cancelo, 38. Guedes



tabuľka:

1. Portugalsko 3 2 1 0 7:1 7

2. Španielsko 3 1 2 0 4:3 5

3. Česko 3 1 1 1 4:5 4

4. Švajčiarsko 3 0 0 3 1:7 0



4. skupina B-divízie:

Švédsko - Srbsko 0:1 (0:1)

Gól: 45.+3 Jovič



Nórsko - Slovinsko 0:0

ČK: 63. Blažič (Slovinsko)



tabuľka:

1. Nórsko 3 2 1 0 3:1 7

2. Srbsko 3 2 0 1 5:2 6

3. Švédsko 3 1 0 2 3:3 3

4. Slovinsko 3 0 1 2 1:6 1



2. skupina C-divízie:

Grécko - Cyprus 3:0 (2:0)

Góly: 8. Bakasetas, 20. Pavlidis, 48. Limnios



Kosovo - Severné Írsko 3:2 (2:1)

Góly: 9. a 52. Muriqi (prvý z 11 m), 19. Bytyqi - 45. Lavery, 83. Ballard



tabuľka:

1. Grécko 3 3 0 0 5:0 9

2. Kosovo 3 2 0 1 5:3 6

3. Sev. Írsko 3 0 1 2 2:4 1

4. Cyprus 3 0 1 2 0:5 1



4. skupina C-divízie:

Severné Macedónsko - Gruzínsko 0:3 (0:0)

Góly: 52. Zivzivadze, 62. Kvaratškelia, 84. Kiteišvili



Gibraltár - Bulharsko 1:1 (0:1)

Góly: 61. Walker (z 11 m) - 45.+1 Minčev



tabuľka:

1. Gruzínsko 3 3 0 0 12:2 9

2. Sev. Macedónsko 3 1 1 1 3:4 4

3. Bulharsko 3 0 2 1 4:7 2

4. Gibraltár 3 0 1 2 1:7 1



2. skupina D-divízie

Malta - Estónsko 1:2 (0:1)

Góly: 56. Hein (vlastný) - 21. Vassijev, 90.+4 Anier



tabuľka:

1. Estónsko 2 2 0 0 4:1 6

2. Malta 2 1 0 1 3:2 3

3. San Maríno 2 0 0 2 0:4 0