Zahraničný novinár prehovoril o Škriniarovom prestupe: Tu bude hrať slovenský reprezentant!

Prestupová bomba leta!? Budúcnosť slovenského futbalového reprezentanta Milana Škriniara (27) je v Interi Miláno otázna. Britský novinár teraz zverejnil zaujímavé informácie.

Šéf obrany reprezentácie je v hľadáčiku slávneho klubu Premier League FC Chelsea, informujú Briti. „Je naklonený k prestupu na Stamford Bridge,“ napísal novinár Ben Jacobs a zašiel ešte ďalej. O prestupe slovenského reprezentanta hovorí ako o hotovej veci. „Škriniar má ambíciu presťahovať sa do Londýna a hrať Premier League. To by mohlo zavážiť,“ prezradil reportér.

Slovenský reprezentant je tiež v hľadáčiku úradujúceho anglického majstra Manchestru City. Podľa portálu interlive.it chce tréner Pep Guerdiola vystužiť zadné rady. Pri mene Milana Škriniara sa tiež dlhodobo spomína záujem Tottenhamu.

Rodák zo Žiaru nad Hronom si v zápase Ligy národov privodil zranenie. Nedohral zápas v Trnave proti Kazachstanu a opustil reprezentáciu pred zápasmi s Azerbajdžanom a Kazachstanom. Prognózy hovoria, že rekonvalescencia bude trvať štyri až šesť týždňov.