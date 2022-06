Ronalda Kubu čaká obhajoba titulu: Ako amatér zdolal profíkov, teraz má v hlave ďalšie výzvy

Jeden zo svojich snov si už splnil. Časovkársky špecialista Ronald Kuba (27) sa vlani stal majstrom Slovenska v časovke. Tento triumf získal aj napriek tomu, že cyklistike sa profesionálne nevenuje. Je špecialistom na aerodynamiku či nastavenie posedu a časovkárske špeciály.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ďalšie výzvy má však Kuba pred sebou. Na blížiacom sa spojenom šampionáte Slovenska a Česka (23. - 26. júna) by rád obhájil titul. No a stále má v hlave sen o rekorde v hodinovke, hoci ako sám hovorí, dočasne ho postavil na vedľajšiu koľaj. V roku 2024 by si rád zajazdil v Paríži pod olympijskými kruhmi.

Prečo sa v časovke presadzujete, hoci na ňu nemáte najideálnejšiu postavu?



- V časovke som dosahoval najlepšie výsledky od začiatku mojej cyklistickej “kariéry”, keďže je to pomerne technicky náročná disciplína, kde môže rozhodnúť každý detail. Najviac však závisí od schopnosti jazdca vtesnať sa do aerodynamickej pozície – tu mám jednoznačnú výhodu oproti iným pretekárom. Vďaka tomu dokážem jazdiť relatívne rýchlo, napriek nižšiemu výkonu.

Čo všetko vás čaká v tejto sezóne?



- Primárnym cieľom je obhajoba titulu v časovke. Ak sa to podarí, tak by som chcel určite zlepšiť slabé výsledky na ME a MS, s nimi som nebol spokojný. Okrem toho je teraz celkom zaujímavá aj trasa cestných pretekov majstrovstiev Slovenska. Je tam množstvo prevýšenia, s vysokou pravdepodobnosťou selekcie balíka, čo mne vyhovuje. S výsledkom v top 5 by som bol spokojný.



Cyklistika nie je len o športe, ale aj o sponzoroch a peniazoch. Ako sa vám darí financovať tento náročný šport, keďže nie ste profík?



- Svoje podnikanie som od začiatku budoval tak, aby som si vytvoril čo najlepšie podmienky k príprave a pretekaniu. Vytvára to celkom účinnú synergiu, keďže technické poznatky viem využiť na zlepšenie svojich výsledkov, ktorými potom propagujem svoje služby. Fakt, že sám jazdím na pomerne vysokej úrovni je jednoznačnou konkurenčnou výhodou, čo sa týka kvality mojich služieb – takto získané skúsenosti by bolo takmer nemožné nahradiť.

V detstve ste vraj dosť jazdili na motorkách, ako ste sa dostali k cyklistike?



- Motoršport je u nás rodinnou tradíciou, s ktorou začal ešte môj starý otec. Ja sám som aktívne pretekal od šiestich rokov, až do dospelosti. V dôsledku niekoľkých zranení ma postupne však prešla motivácia a prišli iné priority. Cestná cyklistika ma vždy lákala. Počas štúdia na VŠ sa mi naskytla príležitosť si ju vyskúšať, a potom už nebolo cesty späť. 😊

Ako amatér ste v časovke zdolali aj profíkov, čomu pripisujete tento úspech?



- Časovka je špecifická disciplína. Pre profesionálnych jazdcov, až na niekoľko výnimiek, je to okrajová záležitosť, ktorej počas sezóny nevenujú veľa pozornosti. Paradoxne je to tiež oblasť cestnej cyklistiky, ktorá vyžaduje vysokú úroveň špecializácie a cielenej prípravy, ak chce človek dosahovať dobré výsledky. Ja nejazdím pre tím a nie som obmedzený nabitým kalendárom pretekov, materiálom od sponzorov a spoločnými tréningmi – preto mám väčší priestor, aj motiváciu na cielenú časovkársku prípravu.

Máte ešte v cyklistike nejaký sen? Chceli by ste ešte niečo dosiahnuť?



- Viackrát som už spomínal svoj plán o hodinovke – pre mňa by to bol určite pekný vrchol kariéry. Kvôli komplikovanej situácii vo svete je však momentálne skoro nemožné dostať sa k technike, ktorú by som si predstavoval pre pokus o rekord, preto som tento plán dočasne postavil na vedľajšiu koľaj. Okrem toho je ešte predo mnou účasť na OH v Paríži. Podmienkou je samozrejme podávanie kvalitných výkonov v najbližších rokoch, na čom intenzívne pracujem.

Na internete sa detailne venujete technike jazdy, aerodynamike bicyklom a mnohým iným tipom okolo cyklistiky. Máte množstvo sledovateľov, čo vám to prináša?



- Spoločenské médiá sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou časťou podnikania aj športu. Na jednej strane je to spôsob, ako zviditeľniť svoj obchod a služby, na druhej strane zas pomáha aj mne ako športovcovi – vysoké dosahy a popularita sú lákadlami pre sponzorov a spolupráce.

Ako vnímate slovenskú cyklistiku? Myslíte si, že ak by sme nemali Peťa Sagana, bola by u nás tak populárna?



- Na cyklistické veľmoci ešte zďaleka nemáme, čo sa týka výchovy mládeže, prípravy, podmienok, či celkovým vnímaním športu zo strany verejnosti. Osobne si však myslím, že v posledných rokoch sa to začalo hýbať správnym smerom. Svetový fenomém ako Peťo bol v tomto procese určite silným katalyzátorom a samozrejme aj ja sa snažím prispieť svojou časťou.