Poznáme prvého víťaza ceny Borisa Sádeckeho: TOTO je najkrajší gól sezóny

Historicky prvým držiteľom Ceny Borisa Sádeckého sa stal Dávid Šoltés (27).

Gól útočníka Banskej Bystrice zvolili fanúšikovia hokejovej Tipos extraligy za najkrajší v ročníku 2021/2022. "Som za to veľmi rád a vážim si to," povedal Šoltés pre TASR.

Cena nesie meno tragicky zosnulého útočníka Borisa Sádeckého, ktorý v minulosti strelil najkrajšie góly sezóny v slovenskej extralige aj v KHL. Zároveň nadväzuje na ocenenie Krištáľový puk, ktoré počas sezóny 2021/2022 získal hráč, ktorý v danom mesiaci strelil podľa hlasujúcich fanúšikov najkrajší gól.

Šoltés získal mesačnú cenu za november 2021, okrem neho sa do pomyselného súboja o Cenu Borisa Sádeckého dostali aj Adrián Holešinský (október), Branislav Kubka (december), Pavol Regenda (január), Samuel Buček (február) a Filip Mešár (marec). "O tom, že sa dá hlasovať, som sa dozvedel až tri dni pred koncom. Všimol som si však, že aj náš klub to propagoval na svojich sociálnych sieťach a keďže máme výborných fanúšikov, určite mi pomohli aj ich hlasy. Nejaké hlasy mi dali aj moji blízki, no ďakujem úplne každému, kto mi k tomu pomohol," povedal Šoltés.

Predmetný gól strelil proti Zvolenu, keď si v hĺbke obranného pásma vzal puk, v individuálnej akcii si efektne poradil s dvomi protihráčmi a brankára Robina Rahma prekonal strelou do horného rohu. "Pamätám si, že sme prehrávali 3:4 a Zvolenčania dobre bránili. Ja som dostal puk v obrannom pásme a cítil som otvorený priestor. Spravil som zopár kľučiek, ktoré mi, našťastie, vyšli. Rovnako tak aj strela, ktorá zapadla do miesta, do ktorého by sa v tej chvíli zmestil asi len puk. V tej chvíli to bol dôležitý gól, keďže som ním vyrovnal na 4:4, hoci sme predtým prehrávali 1:4," priznal Šoltés, ktorý získal 1606 hlasov, čo bolo o 271 viac než druhý v poradí Pavol Regenda.