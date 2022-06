Ramsay o talentoch Slafkovskom, Sýkorovi, Nemcovi: Prečo som si mladých tak obľúbil?

Bola to pre neho dlhá sezóna. Skúsený tréner národného hokejového tímu Craig Ramsay (71) priznáva, že o svojej budúcnosti pri kormidle reprezentácie sa zatiaľ nerozhodol. Primárne si potrebuje oddýchnuť doma na Floride, no netají, že skvelé úspechy, ktoré za posledné obdobie dosiahol, ho motivujú pokračovať ďalej. V rozhovore pre Nový Čas však prezradil aj niečo o charakterových vlastnostiach našich mladých talentov Juraja Slafkovského, Adama Sýkoru a Šimona Nemca.

Ako si s odstupom času spomínate na olympiádu?

- Olympiáda bola úžasná. Na chlapcov som mimoriadne hrdý. Mali sme veľmi málo času na prípravu. V správny čas potiahli lídri nášho tímu. Medaila sa nerodila ľahko, zaplatili sme za ňu naozaj veľa. Ale v konečnom dôsledku to stálo za to.

Už ste sa rozhodli, či zostanete pri kormidle slovenskej reprezentácie?

- Finálne rozhodnutie som nespravil. Bol to pre mňa dlhý rok. Je to tak 50 na 50.

Ako vidíte budúcnosť nášho hokeja - s vami či bez vás?

- Optimizmus je odôvodnený. Zmeny, ktoré sme s Mirom spravili, sa odrazili na našej hre. Hráme moderný hokej ako v NHL, rýchly a tvrdý. Držíme krok s najlepšími, o čom svedčí aj skvelá generácia s menami ako Slafkovský, Sýkora a Nemec, ktorú teraz vychovávame. Títo traja chalani majú pred sebou krásnu budúcnosť.

Sú ich charakterové vlastnosti na takej úrovni ako tie hokejové? Vidieť, že ste si ich obľúbili...

- Jednoznačne. Sú to dobrí, silní ľudia. Do tímu prinesú vždy okrem hokejových znalostí naozaj veľa iných elementov, preto je super a sme naozaj radi, že ich môžeme mať neustále pri sebe. Sami sa chcú neustále zlepšovať a chcú byť najlepší. Zároveň doprajú jeden druhému a tešia sa, keď skóruje niekto iný. Sú to proste hráči, ktorí sa obetujú pre tím.

Darilo sa aj Regendovi s Kelemenom, ktorí vybojovali zmluvy v NHL. Čo ich tam čaká?

- Verím tomu, že obaja zvládnu hrať v tejto profilige. Kvality na to určite majú. Sú dosť veľkí a silní, no musia sa naučiť, ako pravidelne zvládnuť hru na takej vysokej úrovni. NHL je úplne iný level. Skúsenosti zo ZOH či z MS im však určite neoceniteľne pomôžu. Tento rok spravili naozaj veľký krok. Teraz musia byť sústredení na 110 %.

Do NHL smeruje aj kráľ strelcov a produktivity z Extraligy Samo Buček, ktorý však tento rok nehral na národnej úrovni...

- Na MS nemohol prísť pre zranenie. Pozvali sme ho, ale zdravie ho nepustilo. Má neuveriteľný cit na góly. Každý, kto dokáže skórovať tak ako on, určite dostane šancu hrať v národnom tíme. Šikovné ruky sa zídu každému trénerovi. Taktiež sa však bude musieť naučiť bojovať na tej najvyššej úrovni pravidelne. Každý zápas, každé striedanie.

Aké leto má pred sebou tréner Ramsay?

- Chystám sa koncom júna vrátiť domov na Floridu. Potom sa presuniem do Kanady, kde navštívime s manželkou rodinu, a potom zase späť na Floridu, kde si budem užívať oddych.