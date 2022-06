Veľký prestupový rébus: Skončí tréner Weiss aj so synom v D. Strede?

Bez práce dlho neostane! V stredu skončil po ročnom pôsobení tréner Vladimír Weiss (57) v bratislavskom Slovane, keď sa nedohodol s vedením klubu na predĺžení zmluvy.

Po rozchode sa hneď zintenzívnili úvahy, že jeden z našich najúspešnejších futbalových koučov zamieri do konkurenčnej Dunajskej Stredy, kde sa posledný májový deň rozlúčili s Portugalčanom Joaom Janeirom (40).

Majiteľ DAC-u Oszkár Világi má o skúseného odborníka eminentný záujem. Podľa portálu korkep.sk je obchod medzi oboma stranami hotovou vecou. „Weiss podpíše s DAC trojročnú zmluvu,“ znie titulok článku. Píše sa v ňom, že tréner má dve požiadavky - priviesť so sebou syna Vladimíra a krídelníka Róberta Maka, ktorý si hľadá nový flek po odchode z Ferencvárosu Budapešť.

Klub zo Žitného ostrova zmenu na trénerskom poste včera nepotvrdil. „Nemáme nového trénera. Keď s ním klub uzavrie zmluvu, bude o tom verejnosť informovať. Neviem, kedy sa tak stane. Príprava na novú sezónu štartuje v pondelok. Neviem, či sa začne už s novým trénerom,“ povedal pre Nový Čas hovorca dunajskostredského klubu Krisztián Nagy.

Korkep.sk uvádza, že DAC oznámi meno nového trénera ešte tento týždeň. Podľa neho si má Weiss priviesť so sebou aj svoj realizačný tím. Neprišiel by do úplne neznámeho prostredia. V roku 1994 obliekal dres Dunajskej Stredy, za ktorú odohral 31 zápasov a strelil štyri góly. „Jediné, čo tu môžem trénovať, je reprezentácia a Slovan. A toho sa držím. Uvidíme, čo bude ďalej. Nikdy nehovor nikdy,“ vravel Weiss v marci na slávnostnom odovzdávaní cien Futbalista roka, kde druhý raz za sebou prevzal ocenenie Tréner roka.

Ak ostane na klubovej úrovni, padnú tak úvahy o tom, že by sa mohol po 10 rokoch vrátiť na lavičku reprezentácie. Pred pol rokom ho na ňu nepustil Slovan, teraz chce podľa našich informácií Slovenský futbalový zväz prioritne osloviť českého trénera Ivana Haška, ktorému sa skončil kontrakt pri národnom tíme Libanonu.