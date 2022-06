Bývalý reprezentant Kamil Kopúnek o azerbajdžanskom futbale a vstupnom: Lístok na repre za cenu žuvačky!

Na svoj angažmán v Ázii má len tie najlepšie spomienky. Bývalý futbalový reprezentant Kamil Kopúnek (38) strávil v krajine dnešného súpera slovenskej reprezentácie iba jeden rok, ale aj za ten čas spoznal futbalové špecifiká tohto štátu. Jedným z nich je v iných krajinách nemysliteľný fakt, že na ligové zápasy majú fanúšikovia voľný vstup, a na tie reprezentačné stojí vstupenka 1 manat (55 centov).

Kamil Kopúnek hrával v slovenských kluboch Spartak Trnava a Slovan Bratislava, pôsobil však aj v zahraničí. Prešiel klubmi v Rusku, Taliansku, Maďarsku, Česku, pričom jednu sezónu strávil aj v azerbajdžanskom klube Ravan Baku. „Na pôsobenie v tejto ázijskej krajine mám veľmi dobré spomienky. Bola to dobrá životná aj futbalová skúsenosť,“ povedal na úvod bývalý slovenský reprezentant. Od jeho angažmánu v klube Ravan Baku už uplynul nejaký ten čas (sezóna 2014 - pozn. red.), ale pri príležitosti dnešného zápasu Slovákov v Lige národov sa mu vynorili spomienky na miestny futbal.

„Chalani si musia v dnešnom stretnutí dať pozor na horúčavu a umelý trávnik, na ktorý sú domáci zvyknutí. My sme s Ravanom trénovali kvôli počasiu vždy až večer a ,umelka‘ mi poriadne liezla na nervy,“ pokračoval Kamil Kopúnek, ktorý výkony výsledky slovenskej reprezentácie sleduje aj po skončení kariéry. „V poslednom čase sa vzniesla na hru nášho národného mužstva kritika, na čo doplatil tréner Tarkovič. Jeho odvolanie mi však neprináleží komentovať,“ vyjadril sa diplomaticky, pričom ponúkol recept na dnešného súpera. „Domáci budú hrať zozadu a vyrážať do brejkov. Pokiaľ budú vládať, tak budú bojovní a disciplinovaní. Ale v závere odpadnú a verím, že v tom čase rozhodneme o víťazstve,“ predpokladá bývalý reprezentant, ktorý na záver pridal jednu kuriozitu.

„V Azerbajdžane chodia fanúšikovia na ligový futbal zadarmo. A čo je neuveriteľné, na reprezentačné zápasy je vstupné jeden manat, čo je niečo cez pol eura. Zo žartu hovorím, chodia na futbal za cenu žuvačky,“ dodal s úsmevom Kopúnek.

Pekarík: Veci sme si vydiskutovali

Inšpirovali sa hokejistami! Tí na nedávnych MS po troch prehrách za sebou zvolali bojovú poradu a jej závery padli na úrodnú pôdu. Zvyšné tri súboje v skupine vyhrali a postúpili do štvrťfinále. Futbalisti sa po zahanbujúcej prehre s Kazachstanom ocitli tiež v ťažkej situácii. „Kabína si sadla. Vydiskutovali sme si veľa vecí. Verím, že v Azerbajdžane a v Kazachstane to bude na ihrisku vyzerať inak,“ dúfa najskúsenejší reprezentant Peter Pekarík. Pri neúčasti Milana Škriniara by si mal kapitánsku pásku nasadiť Juraj Kucka: „Musíme zdvihnúť hlavu. Dúfam, že sa zobudíme, na trávniku sa to zvrtne a odrazíme sa od toho.“