Rekordné prémie na Wimbledone: Neuveríte, koľko zarobí víťaz najprestížnejšieho podujatia na okruhu

V tenisovom Wimbledone sa tento rok bude hrať o najvyššie prémie v histórii. Usporiadatelia londýnskeho Grandslamu medzi účastníkov rozdelia neuveriteľných 40,3 miliónov libier (50,5 miliónov eur) a víťazovia dvojhier zinkasujú rovné dva milióny (2,3 milióna eur).

„Od prvého kola kvalifikácie až po korunováciu víťazov sa tohtoročné rozdelenie odmien snaží ukázať, ako sú hráči pre tento turnaj dôležitou súčasťou," uviedol predseda usporiadateľského All England Clubu Ian Hewitt.

Wimbledon sa bude konať od 27. júna do 10. júla a za tento turnaj se nebudú udeľovať body do svetového rebríčka. Predstavitelia ATP a WTA sa pre tento krok rozhodli potom, čo organizátori vylúčili z prestížneho Grandslamu ruských a bieloruských tenistov kvôli vojne na Ukrajine. Aj to môže byť dôvodom rekordných prémii, aby mali tí najlepší tenisti väčšiu motiváciu zúčastniť sa najslávnejšieho podujatia na okruhu.