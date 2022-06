Borbélyho teší postup do štvrťfinále, no mrzia ho značné straty

Bez Lukáša Janiča, Jaroslava Repu a Adama Bombicza nastúpia slovenskí reprezentanti v malom futbale na štvrtkový štvrťfinálový zápas ME v Košiciach (20.15).

Zatiaľ čo prvých dvoch vyradili zranenia, Bombicz doplatil na červenú kartu, ktorú dostal v osemfinálovom zápase proti Gruzínsku, keď sa podľa hlavného rozhodcu tešil z gólu nedovoleným spôsobom. "Nazval by som to rozhodcovskou zlomyseľnosťou, pretože už išlo o klinec do rakvy súpera a potom už nasledoval iba záverečný hvizd," citoval trénera SR Ladislava Borbélyho web kosiceonline.sk.

Slováci triumfovali v stredajšom osemfinále nad Gruzínskom 2:0, pričom Bombicz gólom v 2. minúte nadstaveného času prakticky ukončil zápas. V euforickej reakcii skočil na reklamný banner, čo sa nepáčilo hlavnému rozhodcovi, ktorý vytiahol žltú kartu.

Pre Bombicza bola už druhá v zápase, po nej nasledovala červená a automatický stop pre nasledujúci zápas. "Chlapec oslavoval gól a on (rozhodca) ho potrestal. Nešlo o nejaké zdržiavanie hry. Bohužiaľ, teraz máme dve päťky a koniec,“ povedal Borbély. Podľa kosiceonline.sk sa slovenská výprava ešte chcela odvolať voči Bombiczovmu trestu, no podľa kormidelníka SR existovala iba malá šanca na úspech: "Nemá to zmysel. Rozhodcovia by mali mať aj cit. Vypiskujú tu tak, že to žerie nervy."

Prísne vylúčenie Bombicza a zranenia Janiča a Repu boli čierne škvrny na inak vydarenom osemfinálovom vystúpení domácich reprezentantov. Tí sa prebojovali medzi osmičku najlepších a vo štvrtok večer chcú znovu potešiť seba i fanúšikov. Azerbajdžanu v nedávnom prípravnom zápase pred ME podľahli 1:2. "Mám radosť z toho, že sme sa v hierarchii posunuli o krok bližšie k veľkému cieľu. Sme medzi osmičkou najlepších a to teší. Čaká nás veľmi náročný Azerbajdžan, no viac ma trápi výpadok troch útočníkov," poznamenal Borbély.

Program štvrťfinále (štvrtok 9. júna):

Maďarsko - Kazachstan /17.00/

Francúzsko - Bulharsko /18.30/

SLOVENSKO - Azerbajdžan /20.15/

Rumunsko - Česko /22.00