Hokejová Nitra hlási veľkú posilu: Získala reprezentanta do 20 rokov

Slovenský hokejový útočník Oleksij Myklucha sa po štyroch sezónach v zahraničí rozhodol pre návrat na Slovensko a v sezóne 2022/2023 bude hrať v extralige za úradujúceho vicemajstra HK Nitra. Informáciu priniesol oficiálny web mužstva spod Zobora.

Syn ukrajinských rodičov narodený v Poľsku pred odchodom do zahraničia pôsobil v doraste Spišskej Novej Vsi. Najprv zamieril do rakúskeho Salzburgu a potom do zámoria, kde hral v juniorskej QMJHL za tím Blainville-Boisbriand Armada. V spomenutej súťaži absolvoval vrátane play-off 117 duelov s bilanciou 30 gólov a 51 asistencií. Slovensko reprezentoval na dvoch MSJ a absolvuje ich aj v auguste 2022. V Nitre ho čaká premiéra medzi seniormi. "A naozaj sa z toho teším. Som veľmi rád, že svoju mužskú kariéru začnem v slovenskom top tíme s výbornými fanúšikmi, kde je všetko okolo hokeja na výbornej úrovni. Teším sa na sezónu,“ povedal 19-ročný útočník podľa webu hockeynitra.com.