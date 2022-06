Slovenská futbalová reprezentácia hľadá nového trénera: Bude to Weiss alebo Hašek?

Slovenská futbalová reprezentácia hľadá nového trénera. Po tom, čo bol po zahanbujúcej prehre s Kazachstanom (0:1) odvolaný Štefan Tarkovič (49), musí vedenie Slovenského futbalového zväzu nájsť za neho náhradu.

Podľa informácií Nového Času sú v hre o uvoľnený post najvážnejšími kandidátmi dvaja bývalí spoluhráči z československej reprezentácie Vladimír Weiss (57) a bývalý tréner českého národného tímu a futbalový svetobežník Ivan Hašek (58).

Kto prevezme slovenskú futbalovú reprezentáciu po tom, čo bol na utorňajšom zasadnutí Výkonného výboru SFZ odvolaný Štefan Tarkovič? Túto otázku si ihneď položila odborná aj fanúšikovská verejnosť. Na zvyšné dva júnové zápasy Ligy národov dostali právomoci dvaja Tarkovičovi asistenti - Samuel Slovák a Marek Mintál.

Je však málo pravdepodobné, že by na poste hlavného trénera zostali aj po skončení tohto asociačného termínu. Do hry sa tak dostávajú podľa informácií Nového Času renomovanejšie mená, konkrétne Vladimír Weiss a Ivan Hašek.

V prospech dnes už bývalého kouča Slovana hovorí fakt, že v minulosti slovenskú reprezentáciu už trénoval a dosiahol s ňou najväčší historický úspech, keď ju doviedol do osemfinále MS 2010 v Juhoafrickej republike.

Záujem o jeho služby však má aj DAC Dunajská Streda, ktorá by s ním rada v budúcej sezóne získala majstrovský titul. Z tohto pohľadu je horúcejšia česká stopa v podobe Ivana Haška, ktorý ukončil angažmán v Libanone a je teda voľný. A údajne sa ponuke, ktorú už zo strany vedenia SFZ má, nebráni. „Môžem vám povedať iba to, že Ivan by sa rád vrátil do Európy,“ povedal dobre informovaný zdroj z Haškovho prostredia.

Nový Čas sa s českým trénerom pokúšal spojiť, na telefonáty však nereagoval. „V tejto chvíli vám nemôžem v súvislosti s kandidátmi na reprezentačného trénera povedať nič podstatné. Budeme sa na túto tému baviť v Azerbajdžane aj v Kazachstane, kde odohráme zápasy Ligy národov. Chceli by sme mať jasno do konca tohto mesiaca,“ povedal pre Nový Čas šéf slovenského futbalu Ján Kováčik.