Futbalisti odleteli na dvojzápas Ligy národov: Bez šéfa obrany!

Po prepadáku s Kazachstanom je futbalová reprezentácia bez hlavného trénera a v Trnave prišla aj o kapitána! Výprava sa včera presunula do Baku, kde ju zajtra čaká tretí zápas C-divízie Ligy národov proti tabuľkovo poslednému Azerbajdžanu. Na palube lietadla už chýbal odvolaný kouč

Šéf našej obrany nedohral pondelkový duel proti Kazachstanu, keď si v snahe vypichnúť súperovi loptu privodil svalové zranenie a v 43. minúte musel odstúpiť. „Hneď po zápase bolo podozrenie na poškodenie zadného stehenného svalu. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou potvrdilo zakrvácanie v tejto oblasti. Výsledky sme poslali do Talianska. Je to vážna vec. Ďalší postup konzultujeme s klubom Inter Miláno,“ povedal pre stránku SFZ lekár národného tímu Ján Baťalík.

Škriniara nahradil vo výbere obranca Ivan Mesík, ktorý sa pripojil k A-tímu hneď po seneckom víťazstve tímu do 21 rokov v prípravnom zápase nad Rumunskom (4:3). Doba liečenia stopéra talianskeho klubu sa nedá presne odhadnúť. „Bude to trvať zrejme 3 - 6 týždňov. O päť - sedem dní príde na rad ďalšie vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Potom budeme vedieť, ktorý sval je poškodený. Je to individuálne. Každý sval má inú dĺžku terapie,“ uviedol Baťalík.

Slováci sú v tabuľke zatiaľ na druhom, nepostupovom mieste. Zajtra nastúpia v Baku proti Azerbajdžanu (18.00), v pondelok absolvujú odvetu v Nursultane s Kazachstanom (20.45). Počas tohto týždňa nalietajú pri presunoch vyše 12 000 kilometrov. Hlavné trénerské slovo bude mať Samuel Slovák, asistentom ostáva Marek Mintál. Pri neúčasti Škriniara by mal kapitánsku pásku prevziať Juraj Kucka.