Nepríjemné zdravotné problémy hlási aj cyklista Erik Baška: Ukončí kariéru kvôli covidu?!

Záhadné problémy trápia ďalšieho cyklistu! Po Petrovi Saganovi (32) hlási výrazné ťažkosti s postcovidovým syndrómom aj jazdec Dukly Banská Bystrica Erik Baška (28). Ten sa po prekonaní koronavírusu absolútne necíti vo svojej koži a kvôli pretrvávajúcim patáliám dokonca rozmýšľa aj o konci kariéry.

Baška sa snažil rozbehnúť novú sezónu vo veľkom štýle, no stopku mu vystavilo jeho vlastné telo. „Stále sa potýkam so zdravotnými problémami ešte od minuloročného covidu. Forma by mala ísť hore, ale je to presne naopak. Preteky, ktoré by som mal bez problémov vyhrať alebo byť aspoň v TOP10, tak vôbec nedokončím. Vyzerá to tak, že covid naštartoval zápal, s ktorým teraz pracujem. Je to vo fáze riešenia. Často teraz rozmýšľam nad tým, či cyklistika stojí za to, keď sa v sedle tak trápim. Myslím si však, že by som to oľutoval, keby teraz skončím,“ vjadril sa Baška nedávno pre televíziu TA3.

Nový Čas samotného cyklistu oslovil, no ten do uzávierky tohto vydania nereagoval. Informácie sme sa preto snažili získať od prezidenta SZC Petra Privaru. „Zachytil som správy o Erikových zdravotných problémoch, je to veľká škoda, nakoľko je to stále mladý pretekár. Celkovo si všímam, že tzv. postcovidový syndróm trápi viacero športovcov. V konečnom dôsledku, niečo podobné sme videli aj u Petra Sagana. Je to obrovská smola, keď vás postihne niečo takéto,“ uviedol Privara, ktorý zachytil aj slová o konci kariéry. „Erik je stále v najlepších cyklistických rokoch, keď by mal byť na vrchole síl. Čo sme sa spolu rozprávali, tak rozhodnutie o konci kariéry nebolo oficiálne, bude podstupovať ďalšie testy,“ dodal šéf slovenskej cyklistiky. „Tento syndróm je jedna veľká neznáma. Vidíme, že aj samotný Sagan má obrovské problémy a dodnes nevie, čo sa poriadne deje. Jednoducho je problém prepnúť obrátky na vyšší výkon. Budeme musieť dúfať, že čas je najlepší liek a že sa obaja chalani dajú čo najskôr dokopy,“ uzavrel Privara.

AJ TÍTO SA TRÁPILI S DYCHOM

Postcovidový syndróm robí šarapatu nielen u cyklistov. Zo slovenských športovcov hlásili bolestivé potiaže s dýchaním či neobyčajnú únavu aj biatlonistka Paulína Fialková i plavec Tomáš Klobučník.