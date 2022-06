Gombos v Bratislave už do štvrťfinále: Pomohli Leove prvé narodeniny

Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na antukovom challengeri Kooperativa Bratislava Open. V druhom kole zdolal ako turnajová trojka ruského kvalifikanta Jevgenija Karlovského v dvoch setoch 6:0 a 7:5.

Gombos mal skvelý vstup do zápasu a iba niečo viac ako štvrťhodinu potreboval na zisk prvého setu, v ktorom súperovi uštedril "kanára".

Karlovskij v druhom zlepšil hru a po brejku v piatej hre viedol už 4:2. Gombos však za stavu 4:5 zo svojho pohľadu odvrátil pri podaní súpera setbal a skóre otočil na 7:5 vo svoj prospech.

V boji o semifinále nastúpi Gombos proti úspešnejšiemu z duelu medzi krajanom Jozefom Kovalíkom a ôsmym nasadeným Kazachom Dmitrijom Popkom.

"Začal som veľmi dobre, dá sa povedať, že prvý set som hral bez chyby. Výborne som servoval, výborne som returnoval. V druhom sete sa súper chytil, začal hrať dobrú dĺžku úderov a podarilo sa mu brejknúť ma. Dôležité bolo, že keď podával na víťazstvo, zobral som si späť stratený servis a následne som zahrao dva veľmi dobré gemy. Teší ma, že som to zvládol v dvoch setoch a že sme nemuseli ísť do tajbrejku," citovala slová Gombosa oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

Gombosov syn Leo oslávil cez turnaj prvé narodeniny. "V utorok som mal voľný deň a mali sme rodinnú oslavu. Aj to mi pomohlo odreagovať sa a prísť na iné myšlienky. Dnes som hral úplne uvoľnene a verím, že mi to takto vydrží až do konca turnaja," dodal slovenský daviscupový reprezentant.

Dvojhra - 1. kolo:

Oleksij Krutych (Ukr.) - Alejandro Moro Caňas (Šp.) 2:6, 6:2, 7:5

Dvojhra - 2. kolo:

Norbert GOMBOS (SR-3) - Jevgenij Karlovskij (Rus.) 6:0, 7:5, Andrej Kuznecov (Rus.) - Louis Wessels (Nem.) 6:1, 6:4