Zaskočený šéf Liverpoolu Michael Owen: Jeho dcéra bude hviezdou známej reality šou

Zmenila názor?! V marci tvrdila, že ju na zoznamovaciu reality šou nikto nenahovorí, a v júni je všetko inak! Dcéra legendy anglického futbalu, Realu Madrid a súčasného šéfa Liverpoolu Gemma Rose Owenová (19) kývla na ponuku britskej televízie ITV.

Gemma je najstaršou dcérou bývalého skvelého futbalistu Michaela Owena (42) a podľa portálu sportbible.com tvrdila otcovi, že hoci reláciu rada sleduje, nezúčastnila by sa jej najmä preto, že by z toho nemal radosť jej otec.

“Každé leto sledujem Ostrov lásky, ale momentálne si nemyslím, že by som sa zúčastnila, pretože nehľadám lásku. Nie som si istá, či by som bola schopná pobozkať desať chlapov za sebou, ale inak je to skvelá šou. Takéto randenie neprichádza teraz do úvahy a môj otec by nebol rád,“ tvrdila naozaj krásna dcéra slávneho futbalistu v marci pre portál dailymail.co.uk...

Dnes je všetko inak! Aj slávneho otca šokovala správa, že jeho prvorodená dcéra, ktorá oslávila v máji 19. narodeniny, sa nasťahuje do vily, kde bude najmladšia zo všetkých...

„Je to pravdepodobne najhoršia otcova mora každého otca, ktorý ale urobí všetko, čo chce jeho dieťa,“ bola reakcia bývalého futbalistu, ktorý, keď to predýchal a dodal: „Veľa som o tej šou počul. Viem, že na ňu má každá generácia iný názor, ale Gemma ma ubezpečila, že to nie je také zlé, ako si myslím. Tak dúfam, že to bude dobré.“