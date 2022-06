Kto prevezme futbalovú reprezentáciu Slovenska? TOTO sú najväčší kandidáti

Kto prevezme slovenskú futbalovú reprezentáciu? Otázka, ktorá sa okamžite objavila potom, ako v utorok skončil pri reprezentačnom kormidle Štefan Tarkovič.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Najvážnejším kandidátom na uvoľnení post je Vladimír Weiss st. Ten je spolu s Jánom Kozákom st. najúspešnejším trénerom v novodobej histórii Slovenska. Našu reprezentáciu priviedol v roku 2010 na MS. Nie je jasné, či bude pokračovať v Slovane. Objavili sa správy o jeho možnom pôsobení v Dunajskej Strede. Pre nás najvážnejší kandidát na reprezentačného kouča.

Nie je ale tajomstvom, že prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik chcel vždy obsadiť pozíciu hlavného kormidelníka českým trénerom. A zrejme aj teraz budú v hre nejakí Česi.

TOTO sú najväčší kandidáti na repre trénera:

Vladimír Weiss st.

Najväčší favorit! Slovensko doviedol v roku 2010 na svetový šampionát. Spolu s Jánom Kozákom st. je najúspešnejším trénerom v novodobej histórii Slovenska. Viedol aj reprezentáciu Gruzínska. Má za sebou vydarenú sezónu v Slovane, nie je ale isté, či s belasými bude pokračovať. Objavili sa správy o jeho možnom pôsobení v Dunajskej Strede.

Pavel Vrba

Skúsený kouč, ktorý bol už viackrát v hre na post slovenského reprezentačného trénera. So Žilinou oslávil titul, viedol aj Púchov. Skúsenosti má pri českej reprezentácii a veľké úspechy dosiahol s Plzňou. Nemá za sebou práve vydarené obdobie v Sparte Praha. Nedávno sa ale dohodol s Baníkom Ostrava, takže jeho angažovanie by bolo o to problematickejšie.

Adrián Guľa

Začal v Trenčíne, odkiaľ sa postupne prepracoval až do slovenskej reprezentačnej 21-tky. Koučoval v českej lige Viktoriu Plzeň a potom Wislu Krakov, odkiaľ vo februári odišiel.

Samuel Slovák

Trénerskú kariéru po tej futbalovej rozbehol úspešne. Zo Slovenska odišiel do Česka a potom pracoval na Slovenskom futbalovom zväze a ako asistent pomáhal Štefanovi Tarkovičovi.

Marek Mintál

Rovnako ako Slovák aj on bol asistentom Štefana Tarkoviča, takže dobre pozná pomery v súčasnom slovenskom futbale. Je angažovanie na post hlavného kouča, rovnako ako v prípade Samuela Slováka, nie je veľmi pravdepodobné.

Michal Bílek

Má skúsenosti pri reprezentačnom tíme Česka. V tejto sezóne priviedol k titulu Plzeň.

Ján Kozák st.

Spolu s Vladimírom Weissom najúspešnejší tréner v novodobej histórii Slovenska. Sám sa ale už považuje za dôchodcu, čo si aj užíva a je dosť nepravdepodobné, že by ho Ján Kováčik presvedčil k návratu.

Martin Ševela

Najväčšie klubové úspechy zažil s Trenčínom, ktorý dvakrát priviedol k majstrovskému titulu. Potom pôsobil v Slovane, kde sa mu ale príliš nedarilo. Z poľského Ľubinu odišiel v zime do Saudskej Arábie.