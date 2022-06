Slováci spoznali súpera v osemfinále, Borbély: Ľudia cítia, kde sú emócie

Víťazstvom nad Poľskom 4:0 a prvenstvom v skupine potešili seba aj fanúšikov, ale vplyvom nahusteného programu už musia myslieť na dnešné osemfinále. Slovenskí reprezentanti v malom futbale v utorok úspešne zavŕšili skupinovú fázu ME v Košiciach a dnes od 20.15 nastúpia proti Gruzínsku s cieľom prebojovať sa medzi najlepšiu osmičku.

V šiestich základných skupinách sa predstavilo celkovo 24 tímov a iba štyri z nich nepocítili trpkosť prehry. Zverenci Ladislava Borbélyho triumfovali v "áčku" víťazstvách nad Belgickom (2:0) a Poľskom (4:0), medzi ktorými remizovali s Talianskom (1:1). Zverenci Ladislava Borbélyho. Utorňajší duel s Poľskom predstavoval priamy súboj o prvenstvo v skupine.

Slováci začali zápas ideálne, keď od 8. minúty viedli gólom Matúša Pauknera. V druhom dejstve ich upokojil zásah Tomáša Mikluša a v euforickom závere pridali ďalšie dva góly. Tréner Borbély po stretnutí krotil emócie a varoval pred skresľujúcim výsledkom. "Za stavu 2:0 musíme hrať sebavedomejšie. Akoby sme vtedy stratili niť a to by sa proti silnejšiemu súperovi nevyplatilo. Začali sme byť nervózni a sami sme si navodili tlak. To je moja výhrada, ale cítim, že hráči začínajú hrať zodpovedne. Toto bolo vyvrcholenie akoby slabšej fázy turnaja. Tá skutočná, na kvalitatívne vyššej úrovni, príde teraz. Bude nás chcieť vyzliecť donaha, no chceme ostať futbalovo oblečení," poznamenal Borbély.

Slováci pred stretnutím nevedeli, na ktorého súpera narazia v prípade postupu a definitíva nepadla ani bezprostredne po stretnutí. O tom, že sa potvrdia najpravdepodobnejšie scenáre a Slováci budú v stredu od 20.15 čeliť Gruzínsku, sa definitívne rozhodlo po poslednom zápase skupinovej fázy (Ukrajina - Portugalsko 2:2). "My potrebujeme v každom zápase odviesť maximum. Bude to silný súper. Zrejme silnejší než tí, ktorých sme mali v skupine," povedal Borbély v momente, keď ešte nepoznal najbližšieho súpera svojich zverencov.

Okrem výsledku či pomerne hladkého postupu ho potešila aj divácka kulisa. Počas turnaja už viackrát pripomenul, že ide o podujatie amatérskych športovcov v profesionálnych podmienkach. "Na zápase veľkého futbalu v Trnave (Slovensko - Kazachstan 0:1 v Lige národov, pozn.) bolo okolo štyritisíc divákov, tu sme mali päťtisíc. O niečom to vypovedá. Ľudia zacítia, kde je srdce a emócie. Tam, kde je toho viac, sa natlačia. Je to ako na diskotéke - tam, kde je veľa ľudí, je dobrá emócia," uviedol kormidelník SR.

Až do 49. minúty tretieho zápasu Slovenska na turnaji platilo, že domáci reprezentanti nemali hráča, ktorý by strelil viac ako jeden gól. Päť dovtedajších presných zásahov malo päť autorov, no Tomáš Mikluš pridal 11 minút pred koncom duelu svoj druhý zásah v zápase. Nielenže ním zvýšil na 3:0, ale efektnou päťičkou po centri z vlastnej polovice ním nadchol divákov, ktorí nešetrili potleskom. "Nebolo to nič nacvičené, skôr spontánne. Ľudia si to zaslúžili za skvelú atmosféru, ktorú nám vytvorili. Vedel som, že brankár pôjde za mnou, dal som do tej lopty pätu a padlo to tam. Veľmi ma to potešilo," konštatoval Mikluš.

Slováci postupom zo základnej skupiny splnili základný cieľ, ale v domácom prostredí nechcú skončiť už v úvode vyraďovacej fázy. "Dnešným dňom sa už začíname koncentrovať na ďalší zápas. To, čo bolo v predošlých zápasoch, je už za nami. Teraz je dôležité pripraviť sa na ďalší zápas a daň v ňom maximum zo seba," poznamenal Mikluš.

Program osemfinále ME /streda, 8. júna, Košice, Steel aréna/:

Azerbajdžan - Izrael /10.30/

Srbsko - Maďarsko /12.00/

Čierna Hora - Kazachstan /13.30/

Ukrajina - Francúzsko /15.30/

Taliansko - Bulharsko /17.00/

Rumunsko - Portugalsko /18.30/

SLOVENSKO - Gruzínsko /20.15/

Anglicko - Česko /22.00/