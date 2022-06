Do Realu Madrid prichádza francúzsky reprezentant: Odmietol Kloppa či PSG

Taliansky novinár Fabrizio Romano napísal na Twitter, že sa talentovaný francúzsky reprezentant Aurélien Tchouaméni dohodol s aktuálnym víťazom Ligy majstrov.

22-ročný stredový hráč mal podľa uznávaného žurnalistu ponuky z PSG či Liverpoolu. Jeho snom bolo vždy obliekať dres Realu Madrid, preto sa rozhodol pre "biely balet". Podľa Romana sa Tchouaméni dohodol na podmienkach so španielskym majstrom počas finále Ligy majstrov.

