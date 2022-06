Zápas Ligy národov obletel svet: Nefungujúca elektrika a obrovská diera priamo na ihrisku

Duel vo Viedni obletel svet, avšak nie kvôli výsledku či priebehu zápasu. Stretnutie medzi Rakúskom a Dánskom sa nezaobišlo bez komplikácií. Prvá prišla pred zápasom, keď na štadióne vypadol elektrický prúd a výkop sa musel odložiť. Diváci sa však bavili, mali zapnuté svetlá na mobilných telefónoch, tie využili na mexické vlny.

Okrem problémom s osvetlením sa v strede trávnika objavila obrovská diera, ktorá mohla počas zápasu spôsobiť vážne zranenie. Po stretnutí medzi Rakúskom a Dánskom sa tešili hostia, ktorí získali všetky tri body.

🤯 Ernst Happel Stadion. One of the worst pitches I’ve ever seen.#ForDanmark #NationsLeague #AUTDEN pic.twitter.com/Djd5NALZZu