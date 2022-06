Zlomila Tarkovičovi väzy hanebná prehra? Hlavné príčiny fiaska v Trnave

Hororový štart z neúspešnej kvalifikácie MS 2022 opakujú naši futbalisti aj v Lige národov.

Slabý výkon proti Bielorusku a domáca blamáž s Kazachstanom silno pripomínajú remízové trapasy proti Cypru a Malte z jari minulého roka. Vtedy to tréner Štefan Tarkovič (49) pripisoval nízkej hernej praxi hráčov v dôsledku covidových obmedzení.

Pondelková prehra s Kazachmi ho vyhnala z lavičky a degradovala náš tím na úroveň súpera - futbalového trpaslíka. V čom spočívali hlavné príčiny fiaska v Trnave?

1. Lajdácky prvý polčas

S výnimkou pár minút ho Slováci trestuhodne prespali. Nebolo to prvýkrát, čo nepochopiteľne vypustili polovicu zápasu. Za celý prvý polčas netrafili kazašskú bránku ani jediný raz! „Kým súper hral kvalitne v osobných súbojoch, my sme sa ťažko presadzovali jeden proti jednému. Toto musím hráčom vytknúť. Viazla nám finálna prihrávka do šestnástky a správne doplnenie priestoru v nej, čo je však už obohratá pesnička,“ tvrdil tréner Tarkovič.

2. Žalostné sebavedomie

Outsider z Kazachstanu ukázal väčšiu túžbu a srdce po víťazstve. Jeho hráči príkladne bojovali, najmä do prestávky párkrát vystrašili našu defenzívu. Keď už nevládali, stiahli sa do obrannej ulity a bránili senzačný triumf. Slováci si vyslúžili piskot. „Za to, čo sme predviedli, sme si ho zaslúžili,“ vravel sklamaný Juraj Kucka. „Musíme zdvihnúť hlavu. Nie sme majstri sveta, aby sme každého súpera vyplieskali tri či päť nula. Nehráme tak kvalitne, ako by sme chceli.“

3. Neviditeľný Rusnák

Na post Mareka Hamšíka nasadil tréner Alberta Rusnáka. Ak to mal byť on, koho poveril šéf lavičky réžiou hry, distribúciou lôpt na krídla a hrot alebo finálnou prihrávkou, tak to očividne nevyšlo. Oveľa viditeľnejší a iniciatívnejší bol Weiss. „Rusnák padal do hĺbky ihriska, preto som ho nahradil Boženíkom. Potreboval som preto ihrisku súbojovejšieho hráča, ktorý môže lepšie reagovať na to, že sa nám nebude dariť prejsť cez krídla,“ vysvetlil Tarkovič.

4. Úbohá koncovka

Almási dal gól, ktorý neplatil pre faul, Haraslín trafil žrď. Nič viac nebezpečné sme nevyprodukovali. Dosť málo proti súperovi, ktorý je v rebríčku FIFA o 80 miest nižšie ako my. „Nik nemôže byť spokojný. Ani s výkonom, tobôž s výsledkom. Ukázali sme veľmi málo. Po dvoch zápasoch sme mali mať v tabuľke šesť bodov. Len ťažko nachádzam nejaké pozitíva. Možno nástup do druhého polčase,“ nešetril kritikou v televíznom štúdiu bývalý útočník Róbert Vittek.